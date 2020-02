La borrasca Jorge se adentra esta noche en Galicia con vientos de casi 100 km/h

Después de más de un mes esquivando las grandes borrascas, Galicia volverá a estar este fin de semana bajo la influencia de un nuevo frente. La borrasca Jorge desembarcará a última hora de este viernes en la comunidad con fuertes de vientos y lluvias. La previsión ha motivado que la Agencia Española de Meteorología (AEMET) haya elevado el nivel de alerta a naranja en toda la costa y en el interior de Pontevedra por fuerte oleaje e intensas rachas.



Durante esta noche Galicia quedará bajo la influencia de la borrasca Jorge y ya dejará episodios de lluvias y vientos intensos. La situación se recrudecerá a partir de la medianoche, cuando se activará la alerta en todo el litoral gallego y en el interior de Pontevedra. Se esperan fuertes rachas de componente suroeste de 90 km/h y no se descarta que puedan alcanzar en algún momento los 100 km/h. También se espera un intenso oleaje, con olas de hasta seis metros en el norte y de entre 4 y 5 metros en las Rías Baixas.





Bo día; a #borrascaJorge, cuxa fronte asociada vai chegar a Galicia ao final do día de hoxe, atópase no medio do Atlántico en proceso de profundización pic.twitter.com/iNorRuFyWB