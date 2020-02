Sevilla registra el primer enfermo con la "gripe china"contagiado en España

España registró ayer el primer caso "autóctono" de paciente que ha dado positivo en coronavirus. Se trata de un empresario sevillano de 62 años que está ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla que no ha viajado a zonas de riesgo como China o Italia y que, por la información de la que se dispone, tampoco ha estado en contacto con ninguna persona enferma ni extranjera. Este hombre permanece estable y en aislamiento, ingresó hace seis días con un cuadro de neumonía de origen comunitaria aplicándole el protocolo habitual en estos casos. En España, se confirmaron ayer cuatro nuevos casos en Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña. En total, se han producido 11 casos en los últimos dos días, el último confirmado anoche en La Gomera. Se trata de una mujer que había estado en Italia.

Ha habido además 3 muertos en Francia. Y se han registrado casos de afectados en otros países europeos como Alemania, España, Croacia, Rusia, Austria, Suiza, Finlandia y Macedonia del Norte, la mayoría de pacientes que viajaron a Italia receientemente. La mayoría de los contagiados se encuentra en situación de aislamiento en sus domicilios, según Protección Civil, que subraya que más del 95 % de las pruebas realizadas a otros pacientes susceptibles de padecer este virus dieron negativo.

En España el Ministerio de Sanidad mantuvo ayer el riesgo moderado de transmisión por coronavirus en España, donde hasta el momento hay once casos registrados, aunque ninguno de ellos grave.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó que se mantiene el riesgo moderado para garantizar la detección precoz de los casos, aunque consideró que en general va a ser bajo o muy bajo, salvo en algunos puntos concretos donde puede llegar a ser alto. Hasta el momento diez de los once casos de España son "importados", personas que son italianas que han venido a España o españoles que han visitado Italia.

En alerta

En la rueda de prensa para evaluar la situación del coronavirus, Simón subrayó que, pese a que sea bajo en la gran mayoría de España, se estableció en moderado desde el pasado lunes 24 de febrero para "garantizar la sensibilidad" en la detección de casos por parte del sistema sanitario y para que estén en alerta tanto los ciudadanos como los profesionales ante la aparición de posibles síntomas que se puedan vincular al virus. Sanidad "En nuestra evaluación de riesgos ya aparece como moderado, pero se tiene que adaptar a cada caso. En general, en España es bajo o muy bajo. Pero en alguna zona concreta alto o incluso muy alto. No todos estamos al mismo nivel de riesgo. En las zonas donde se identifican casos importados y en su entorno ese riesgo es claramente moderado. A nivel nacional, vamos a plantearlo como moderado, pero sigue siendo bajo. Es un riesgo que hay que adaptar a cada situación", explicó Simón.

Aseguró que la situación del coronavirus en España "no ha cambiado sustancialmente", aunque reconoció "preocupación" por el brote en el norte de Italia, dado el intercambio de personas entre el país transalpino y España. "La situación en España no ha cambiado sustancialmente, pero tenemos que tener cuidado. Es cierto que no estamos hablando de una enfermedad como otras que hemos tenido en el pasado, pero es nueva, y no queremos añadir enfermedades, sino quitarnos las que tenemos. Espero que no suponga un gran problema dado nuestro buen sistema sanitario", argumentó.

Mascarillas

El experto indicó que se tomarán nuevas medidas si se modifica el riesgo de transmisión y se siguen detectando más casos. "Donde haya que tomar medidas extra, se tomarán", apuntó, pero recordó a la población que "no es necesario" utilizar mascarillas, y que solo sería "interesante" en pacientes con sintomatología. "No tiene ningún sentido el uso de mascarillas, y no es una opinión solo nuestra sino de la Organización Mundial de la Salud y de otros países", agregó.

"A medida que vaya siendo necesario aplicar medidas diferentes del escenario actual se comunicarían", agregó. Nuevamente, rechazó la posibilidad de hacer controles de temperatura en los aeropuertos. "España no recomienda medidas de cribado, pero sí información. Tenemos que garantizar que todas las personas que vengan de viajes de países de riesgo estén bien informadas, esa sí es una medida eficaz. Los controles de temperatura son poco eficientes y nos pueden crear una falsa sensación de seguridad que hace que las medidas internas se puedan relajar. Es mejor una buena sensibilidad de detección de casos que el cribado masivo", apostilló. Lo más llamativo todavía es el aislamiento de unas mil personas -entre turistas y personal- en un hotel de Tenerife donde hubo un caso confirmado de coronavirus, aunque los responsables de Sanidad se plantean que en las próximas horas un centenar de ellos puedan abandonar el establecimiento al no haber mantenido contacto con afectados.

En Grecia las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de COVID-19 en el país, una mujer de 38 años que vive en la ciudad septentrional de Salónica y acaba de regresar de un viaje a Italia. Según indicó el ministerio de Sanidad, la paciente se encuentra en buen estado y está aislada en el hospital de referencia de esa ciudad. Las autoridades están buscando a las personas que han tenido contacto con ella para ponerlas en cuarentena durante los próximos 14 días.

Mientras tanto, las autoridades de Croacia confirmaron un segundo positivo: el hermano gemelo del primer paciente, un joven de 26 años que viajó este mes a Milán. Y en Rusia tres nacionales que viajaban en el 'Diamond Princess' -evacuados el pasado día 22 desde Japón a Kazán- dieron positivo por coronavirus, por lo que este país se une a otros europeos que ya cuentan con algunos casos, como Austria, Alemania y Suiza.