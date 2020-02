Irán eleva a diecinueve los fallecidos por el brote y a 139 los contagiados

Las autoridades de Irán elevan a 19 los fallecidos por el brote de coronavirus, que deja 139 contagiados, 40 más que en el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud. Según su portavoz, Kianoush Jahanpour, entre los nuevos diagnosticados en el país figuran 15 pacientes en Qom, donde se detectaron los primeros casos, así como cuatro en Teherán, la capital, según la agencia estatal IRNA.

El presidente del país, Hasán Rohani, indicó que no se ha tomado ninguna decisión sobre imponer cuarentenas en determinados lugares, sino que hasta ahora se ha limitado a personas. "El coronavirus no debe convertirse en un arma para que nuestros enemigos suspendan el trabajo y la producción en nuestro país", ha defendido el mandatario, instando a los ciudadanos a no prestar atención a los rumores.

Por su parte, el Gobierno iraquí informó el miércoles que está haciendo pruebas del coronavirus a 8.000 personas que han llegado en los últimos días provenientes de Irán, país con el que la nación árabe ha interrumpido los vuelos desde la semana pasada.

El viceministro del Interior, Mohamed Neamah Al Hasan, indicó a la agencia estatal INA que "hay unos 8.000 iraquíes que han llegado de Irán y se les están haciendo pruebas para asegurar que están libres del virus". Al Hasan señaló que el Gobierno "quiere establecer lugares de cuarentena en las fronteras en campamentos equipados con todo lo necesario".