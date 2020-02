"El guardaespaldas" sube el telón en Vigo

| El musical "El guardaespaldas" cautivó al público que asistió ayer a la primera de sus siete funciones programadas en el Auditorio Mar de Vigo hasta el próximo domimgo. El público disfrutó de una de las bandas sonoras más celebradas, que incluye temas como "I will always love you", en un estreno en el que el niño Bisrat Mein Carballal puso la nota viguesa encarnando a Fletcher, el hijo de la protagonista, papel que alternará con el pequeño Ismael Sarr Prado durante la estancia en Vigo de este espectáculo, basado en la famosa película que protagonizaron Whitney Houston y Kevin Costner.