"El Sistema Nacional de Salud está absolutamente preparado", dice Montero

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, insistió ayer en que el Sistema Nacional de Salud (SNS) está "absolutamente preparado" para responder a posibles casos del nuevo coronavirus, e informó de que se está siguiendo "muy de cerca" las medidas que están llevando a cabo las autoridades sanitarias de Italia, país en el que ya hay cientos de infectados y ya han fallecido once personas como consecuencia de esta enfermedad.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, así como de la reunión Interministerial sobre el coronavirus, Montero recordó que se están monitorizando "todos" los cambios que se producen respecto a la evolución del virus, y "coordinando" la respuesta que se da, ya que es "fundamental" que en estos casos haya una "unidad de acción".

"España cuenta con un SNS absolutamente preparado y cualificado, desde el Gobierno estamos preparando todos los mecanismos para actuar en todo momento con mesura, proporcionalidad y transparencia", dijo, para reiterar que se está siguiendo "muy de cerca" la situación de Italia y de que el riesgo de contagio en la Unión Europea es "moderado".

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".

Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Unión Europea han emitido ninguna orden de restricción, pero "consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar", dijo Illa.

El ministro subrayó que no hay transmisión comunitaria acreditada en España "y que se sigue pensando en un escenario de contención", por lo que "lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz", insistió.