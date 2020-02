El COI decidirá en tres meses si celebra los Juegos de Tokio

El Comité Olímpico Internacional (COI) se pronunciará en tres meses sobre si se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, según confirmó ayer Dick Pound, el miembro más antiguo del organismo. Pound estima que deben esperar "una ventana de tres meses" para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio, que están siendo amenazados por el virus de rápida propagación en China. "Todo tendría que seguir como siempre", dijo a Associated Press.



El mensaje de Pound no fue alarmista, pero sí reconoció con franqueza los riesgos que afronta la cita olímpica que comienza el 24 de julio. "Esta es la nueva guerra y tienes que enfrentarla. Diría que la gente tendrá que preguntar: "¿Está esto bajo el control suficiente para que podamos confiar en ir a Tokio, o no?", se cuestionó.