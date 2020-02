La OMS pide al mundo que se prepare para una potencial pandemia por el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ayer al mundo que se preparase para una "potencial pandemia" por el coronavirus. "Tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia", dijo ayer el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que calificó de "muy preocupante" el "repentino" aumento de casos del coronavirus Covid-19 en Italia -donde ya se registran 7 fallecidos-, Irán -con 12 muertos- y Corea -7 muertos-, pero aclaró que todavía no se puede hablar de pandemia. En España, un médico italiano de turismo en Tenerife dio positivo por coronavirus, el tercer caso en España (dos ya han sido dados de alta).



El galeno, procedente de la zona de Italia afectada, comenzó a sentirse mal y fue a la Clínica Quirón del sur de Tenerife, donde permanece hospitalizado y aislado después de haber dado positivo en las pruebas.

"Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus, y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala", precisó en la rueda de prensa diaria del organismo sanitario de la ONU sobre la epidemia. "¿Tiene este virus un potencial pandémico? Absolutamente, lo tiene. ¿Ya hemos llegado a ese punto? Según nuestra evaluación, todavía no", aseguró Tedros.

Según sus datos, China ha comunicado a la OMS un total de 77.362 casos, incluidas 2.618 muertes. "Nos alienta la continua disminución de casos en China", comentó Sin embargo, lamentó los más de 2.000 casos en 30 países, con 23 muertes.

El panorama dibujado por la OMS recuerda al informe entregado por un comité de expertos a la ONU en octubre pasado, antes de la aparición del brote de Wuhan. En él se aconsejaba que el mundo se preparase para la próxima gran pandemia letal, una gripe masiva y mortal que mataría entre 50 y 80 millones de personas.

De acuerdo con la OMS, el porcentaje de fallecimientos por coronavirus se sitúa entre un 2% y un 4% en Wuhan (China) y alrededor de un 0,7% fuera, muy por debajo de la gripe común.

Utilizar la palabra pandemia "ahora no se ajusta a los hechos", sino que "puede causar miedo", recuerda el máximo responsable de la OMS. "Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia", pidió.

El número de contagiados por el coronavirus en el norte de Italia asciende a los 229,, confirmó ayer el jefe de la Protección Civil en el país transalpino, Angelo Borrelli, quien señaló que tales cifras no justifican pasar en la consideración de este virus "de epidemia a pandemia".

Hay 172 personas infectadas en Lombardía, 33 en Véneto, 18 en Emilia Romaña, tres en Piamonte y los tres casos ya registrados hace varias semanas en Roma. En varios puntos del norte del país se ha registrado desabastecimiento en supermercados y se han agotado productos como mascarillas y geles desinfectantes.

La OMS ha negado el rumor sobre que el nuevo coronavirus se propague a grandes distancias a través del aire, asegurando que se propaga a través de las gotículas que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda, o a través de gotículas de saliva o de secreciones de la nariz.

Del mismo modo, la OMS ha confirmado la seguridad que supone recibir una carta o un paquete procedente de China, ya que, según la información preliminar, el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas.