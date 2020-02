Eddie Spaghetti "Viajamos a Seattle por alguna loca razón y fuimos los primeros en mudarnos allí"

Cuando hablamos de supervivientes en el mundo del rock, entre muchos nombres siempre están presentes los Supersuckers, la banda liderada por el enigmático Eddie Spaghetti y sus dos inseparables secuaces, que estarán esta noche (22.00 horas) presentando las canciones de su nuevo álbum "Play That Rock 'N' Roll" en la Sala Rouge de Vigo.



En los 90 dejaron su Arizona natal para asentarse en Seattle, donde serían fichados por Sub Pop y formarían parte de toda aquella escena creada por bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, Mudhoney... que denominarían grunge. Su fama despuntaría sobre todo con "The Evil Powers of Rock 'n' Roll" (1999), a partir de ese momento giran con artistas como Social Distortion, The Reverend Horton Heat, Steve Earle, Lucinda Williams,Willie Nelson, White Zombie, Motörhead, The Ramones...

- En los 90 Seattle era el epicentro del rock, y entre todas aquellas bandas grunge como Nirvana, Pearl Jam, TAD, Soundgarden, Alice In Chains, estaba Supersuckers, además siendo una de las formaciones referentes dentro del sello Sub Pop. ¿Cómo terminaron en Seattle?

-Salimos de Tucson [Arizona] en mayo del 89, después de decidir ir a Seattle por alguna loca razón que no recuerdo. El clima allí parecía ser bueno y había oído que además tenía algunos de los mejores locales donde poder tocar en directo. Nunca antes había oído hablar de Sub Pop ni de ninguna de las bandas que ya estaban en la ciudad. Cuando llegamos fue literalmente como esa escena de "El mago de Oz", donde todo está en blanco y negro y luego la casa es absorbida por el tornado y Dorothy abre la puerta y todo está en color. Realmente lo vivimos así. Todas las bandas fueron muy amables con nosotros, porque fuimos además los primeros en mudarnos a Seattle en ese momento. Nos pusimos a trabajar, tocamos en bares, nos hicimos un nombre y casualmente llamamos la atención de Sub Pop. El resto es historia.

- ¿Qué diferencias destacaría entre esos años y hoy en el mundo de la música?

-Si alguien me hubiera dicho cuando comenzamos esta banda que llegaría un día en el que todos dejarían de comprar tu música y solo están a la espera de conseguirla gratis, seguro que escogería una carrera diferente. Internet al principio era una herramienta perfecta para que una banda pudiera conseguir algo de dinero extra, darse a conocer... Pero con el paso del tiempo se ha vuelto negativo para una pequeña banda como nosotros. Me encantaría estar en un gran sello discográfico con los bolsillos llenos y que estas cosas no me preocuparan, pero esa mierda no está sucediendo, así que para seguir sobreviviendo, ¡tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho y crear el mejor rock and roll del mundo!

- Como buenos supervivientes del rock, presentan nuevo disco, "Play That Rock N 'Roll".

-Es como una carta de amor a todas las cosas que me ha dado el rock and roll. Lo grabamos en el estudio de Willie Nelson a las afueras de Austin, Texas. Lo hicimos muy rápido (en cuatro días), que es como tenemos que trabajar en estos tiempos, otra cosa que nos hace ser los mejores, y no tuvimos mucha colaboración del mundo exterior. La única persona que estuvo con nosotros fue nuestro buen amigo y supertalentoso Sr. Jesse Dayton. Creo que podría ser nuestro mejor álbum hasta la fecha.

- Rinde tributo a un grande como Michael Monroe tocando su conocida "Dead, Jail or Rock n 'Roll".

-Siempre he sido un gran fan de todas las cosas que tienen que ver con el rock. Me encantaba Hanoi Rocks y quedé devastado cuando Vince Neil mató a Razzle. Me hizo odiar a Mötley Crüe y me enfadó muchísimo ver cómo Guns N' Roses obtuvo toda la gloria de rock sórdido que en mi opinión se suponía que pertenecía a Hanoi Rocks.

- ¿Este álbum es una dosis de rejuvenecimiento?

-Eso es bastante exacto. Me sentí vigorizado por el poder del rock en este disco. Creo que es revelador que el único corte donde está presente el country sea la canción principal donde hablamos de cómo nos encanta "tocar este rock n roll".

- Están inmersos en una extensa gira. ¿Cómo está respondiendo el público a las nuevas canciones?

-La gira ha ido muy bien hasta ahora. Siempre es genial ver cómo el público responde al material nuevo. Ese es el objetivo de tocar en directo, ¿verdad? No hay mejor modo de estar en contacto con nuestros fans. Cada show estamos expectantes, y me encanta escuchar las respuestas positivas tras el concierto, para eso lo damos todo sobre el escenario.

- Y esta gira os trae hasta Vigo. ¿Qué le diría a todos esos fans que les estarán arropando?

-Recuerda llevar tu ropa interior limpia, porque vamos a quitarte los pantalones. ¡Vas a sudar rock & roll!