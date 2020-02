O desfile do domingo de Entroido de Verín, en directo no programa da TVG "A revista de fin de semana"

O programa da TVG "A revista fin de semana" ofrécelles aos televidentes hoxe, domingo de Entroido, unha viaxe ata Verín para ser testemuñas directas do desfile da vila ourensá e descubrir as variedades de disfraces e comparsas que saian ás rúas. Por outra banda, o late night gastronómico "Hai Caldo!" recibe hoxe a visita do rapeiro Ricky Home Libre, que contará como lle vai co seu andar musical. E, ademais, por primeira vez na historia, os espectadores verán a Adrián Díaz marcarse un rap a dúo con Ricky, que non sairá mal de todo.