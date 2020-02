Muere el aventurero Mike Hughes intentando demostrar que la Tierra es plana

El acróbata estadounidense Mike Hughes ha fallecido este sábado tras lanzarse en el desierto de California en un cohete que había fabricado él mismo, según ha confirmado su agente, Darren Shuster, en declaraciones al periódico 'Los Ángeles Times'. El objetivo era llegar al espacio para así demostrar que la Tierra es plana.



Hughes, que hacía llamar como 'Mad Mike: El Mayor Temerario del Mundo', se lanzó en un cohete cerca de la localidad de Bartow, pero poco después del lanzamiento se desprendió el paracaídas.



El objetivo del lanzamiento era lograr alcanzar una altura de 5.000 pies (unos 1.524 metros) y que se transmitiera en la serie 'Astronautas Caseros' del Science Channel, ha informado Discovery.com, una serie sobre gente que "explora la frontera final con presupuestos limitados".





Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f