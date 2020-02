Ledicia Costas: "Síntome orgullosa de Vigo, unha cidade que me recoñece e me dá voz"

Emocionada y honrada. Así aseguró sentirse ayer la escritora viguesa Ledicia Costas tras recoger el Premio Laxeiro, otorgado por la fundación del mismo nombre "por su inestimable contribución a la renovación generacional de la letras, así como a la difusión e internacionalización de la cultura gallega entre las nuevas generaciones", según el secretario general de su patronato, Carlos García Suárez Otero.

Ledicia Costas, la tercera escritora que recibe el Premio Laxeiro desde su creación en 2004 - predecesoras fueron Carme Kruckenberg (2011) y Luz Pozo (2014)-, también destacó que este reconocimiento contribuye a hacer visibles a las mujeres escritoras, que aún no gozan del mismo reconocimiento público que sus colegas varones.

"Síntome honrada por moitos motivos, pero tal vez o principal sexa o orgullo de habitar nunha cidade que me acompaña, que me recoñece, como nesta ocasión, e que me dá voz. É moi importante darlle voz ás mujeres, que en pleno século XXI somos continuamente cuestionadas", afirmó la autora de "Infamia", que recibió el premio de manos del alcalde de la ciudad, Abel Caballero durante la tradicional comida homenaje que organiza cada año la Fundación Laxeiro.

La escritora también aseguró que es para ella un orgullo que una institución del prestigio como esta valore su contribución a la letras gallegas. "Levo anos centrada en procurar chegar a outros sistemas literarios do mundo, pero sen renunciar xamais a miña lingua", dijo.

Durante su intervención, Costas leyó el primer párrafo de "Jules Verne e o segredo das mulleres planta", en el que la escritora rinde su particular homenaje a su ciudad.

El regidor Abel Caballero, presidente de la Fundación Laxeiro, cerró el acto subrayando la buena salud de la cultura y la creación en la ciudad olívica, de la que la premiada este año, "es un buen ejemplo", afirmó.

A la comida, celebrada en el Hotel NH de Vigo, asistieron, mientros de la Fundación Laxeiro, como Mari Cruz Otero, vicepresidenta e hija del pintor, concejales del ayuntamiento, representantes de la Xunta, y artistas.