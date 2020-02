Un niño con enanismo que sufre acoso escolar en Australia: "Que alguien me mate"

Millones de personas enternecidas y un aldabonazo a las conciencias contra el acoso escolar. El vídeo que subió a las redes la madre de un niño australiano de 9 años, que sufre acondroplasia (enanismo) y recientemente fue víctima de bullying por parte de sus compañeros de colegio, se ha vuelto viral. En el desgarrador vídeo el pequeño, de origen indígena, llora sin consuelo y dice querer morir: "Dame una soga, quiero suicidarme. Solo quiero apuñalarme el corazón. Quiero que alguien me mate"; gritaba Quayden, desconsolado. "Este es el efecto del bullying", dice su madre en la grabación, "¿podéis por favor educar a vuestros hijos, vuestras familias, vuestros amigos? Realmente no sé qué más hacer".



Las reacciones no se han hecho esperar y el pequeño ha vuelto a sonreír al saber que niños de todo el mundo quieren ser amigos suyos. Famosos y deportistas hacen llegar su apoyo al niño y a su familia. El actor Hugh Jackman o la estrella de rugby australiana Latrell Mitchell son algunos de los famosos a los que la historia de acoso escolar de Quaden ha conmovido.

"Quaden, tú eres mucho más fuerte de lo que crees", le dice el actor de "X-Men" en otro vídeo, y "pase lo que pase, tienes un amigo aquí". "Así que gente, vamos a ser educados con los demás. El bullying no está bien. La vida es lo suficientemente difícil ya. Vamos a recordarlo: cada persona enfrente nuestro se está enfrentando a su batalla particular, así que vamos a ser educados".

El joven es admirador del Indigenous All Stars, un equipo de rugby australiano que le ha pedido les acompañe en el próximo partido. El comediante Brad Williams, quien también tiene acondroplasia, decidió tener un gesto para levantar el ánimo del niño: recaudar dinero para pagar un viaje a Quaden y su madre a Disneylandia.

"Estoy configurando este GoFundMe para que Quaden sepa que no se tolerará la intimidación y que es un ser humano maravilloso que merece alegría. Quiero llevar a Quaden y a su madre a Estados Unidos, conseguirles un buen hotel y llevarlos a Disneyland ", escribe en una campaña de GoFundMe . El objetivo era recaudar diez mil dólares y lleva recaudados casi 240 mil.