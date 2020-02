Los índices de lectura en España mejoran desde 2010 aunque un 31% no lee nunca

Los índices de lectura en España han mejorado más de ocho puntos porcentuales desde el año 2010, si bien aún hay un 31,5% de personas que no lee libros nunca, según recoge el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2019 elaborado por la Federación de Gremios de Editores.



Así, el informe recoge que el porcentaje de personas que leen libros es de un 68,5%, frente al 60,3% de 2010, con una media lectora de once libros al año (casi un libro al mes). No obstante, esta cifra incluye a aquellos que deben de leer por trabajo o estudios.

Atendiendo únicamente a los que leen en su tiempo libre, los porcentajes descienden, si bien se mantiene la tendencia de incremento de otros años. En este sentido, los lectores de un libro al menos una vez al trimestre están en 62,2% -57% en 2010-, en contraste con el 37,8% de la población que continúa sin leer libros.

El perfil del lector frecuente en España es el de mujer, universitaria, de área urbana y con 55 años o más, tal y como señala el Barómetro, elaborado con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte.

El estudio pone de relieve otros datos, como el crecimiento moderado del porcentaje de libros en soporte digital, hasta el 29,1%, donde la descarga gratuita sigue siendo la principal opción para obtener el libro. Además, un 3% de la población escucha audiolibros.

El informe también destaca que los niveles lectores caen a partir de los 15 años. Asimismo, aumenta ligeramente la proporción de compradores, hasta un 62,6% y el número de libros comprados --11,5--.

"Patria", el más leído

Por otra parte, "Patria", de Fernando Aramburu, se mantuvo como el libro más leído en España durante 2019, seguido de la "Trilogía de la Ciudad Blanca", de Eva García Sáenz de Urturi, y de la saga de "Los pilares de la tierra" de Ken Follet. En cuanto a los autores más leídos, Dolores Redondo, Ildefonso Falcones y Ken Follet lideran el ranking.

Entre los libros más comprados en 2019 aparecen, "Patria", la saga de fantasía épica "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin, y la popular serie "Harry Potter".