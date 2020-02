Valdeorras aprueba una 'App' ad hoc para hablar con sus bodegas

// D.O. Valdeorras

El Pleno de la D.O. Valdeorras ha aprobado esta semana la implantación de una 'App' diseñada ad hoc para los flujos de comunicación entre el C.R.D.O. y sus bodegas, que operará como un gestor de contenidos con un sistema de comunicaciones vía correo electrónico y un sistema de notificaciones para iOS y Android. 'Miconsejo.com' operará tanto para la recepción de solicitudes y resoluciones como para la comunicación de no conformidades, resoluciones de solicitudes, retiradas de certificación, certificaciones de productos o nuevos productos. Un mecanismo que permitirá "agilizar los trámites y hará transitar al Consejo Regulador por la senda de la transformación digital al tiempo que posibilitará que se acerca la información en tiempo real, un verdadero salto cualitativo en la comunicación entre los diferentes agentes de la D.O.", valoró José Luis García Pando, presidente del sello.