Maridajes 'larpeiros' para disfrutar de todo el sabor del 'Entroido'

Ahora si que si, llegan los días fuertes del 'Entroido'; tiempo de 'troula', disfraces y comidas copiosas en las mesas gallegas, donde no faltarán sus buenos platos de cocido o lacón con grelos ni tampoco postres típicos del Carnaval como las famosas filloas y orejas así que? Que presten mucha atención los más 'larpeiros' de la casa porque los ya de por si deliciosos sabores de estos dulces pueden potenciarse a través del maridaje adecuado con distintos tipos de destilados autonómicos y es que, de ello no le cabe duda a Sonia Otero, miembro del panel de cata del Consejo Regulador de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, unos y otros se complementan a las mil maravillas.



"La enología y la gastronomía, los vinos y platos de cada zona se relacionan a la perfección entre sí. Por un lado, porque sus productos nacen en los mismos suelos, al amparo de los mismos climas... Y, por el otro, porque esos maridajes han sido ya pre aprendidos, han evolucionado y se han perfeccionado en el tiempo durante años y es que... Bueno, solo hay que probarlos", apunta en esta línea Otero, quien propone, para empezar, filloas y licor café: "La filloa es huevo y harina, con un poco de azúcar y mantequilla, por lo que el licor café puede ayudar a limpiar esa parte más grasa; además, marida muy bien con productos lácteos, de pastelería, porque ese cierto amargor que aporta el café equilibra los sabores y contribuye a destacar las notas lácticas".

Para las orejas de Carnaval, por su parte, un aguardiente o un licor de hierbas, en función de los gustos del consumidor: "Lo que vamos a conseguir con esta armonía es resaltar esas notas anisadas de las oreja", afirma la enóloga para pasar a recomendar un consumo moderado, además de buscar y fijarse siempre en la etiqueta de estos productos: "Hoy en día, por desgracia, hay muchos productos en el mercado que no llevan ni etiqueta, no se han sometido a los controles necesarios ni tienen una trazabilidad adecuada, sus sabores y aromas no son los mismos y pero es que además pueden llegar a resultar tóxicos para la salud", explica Otero no sin antes ofrecer dos últimos consejos para disfrutar de todos los matices de los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia: Lo ideal es servirlos a su justa temperatura y, por supuesto, en copa.