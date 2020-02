"Sí, sí, fui yo" , dice la madre acusada de matar a puñaladas a su bebé en Madrid

"Sí, sí, fui yo", confesó ayer la joven Sonia B. A, acusada de asesinar a puñaladas a su bebé nada más dar a luz en el juicio que se celebra en Madrid. "No sé lo que pasó, no me acuerdo, solo que la perdí, lo siento mucho, perdón", manifestó al jurado popular. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para ella por un delito de asesinato con la agravante de parentesco.

A preguntas de su abogado, la acusada, de 20 años, aseguró no recordar cómo ocurrieron los hechos la madrugada del 20 de febrero de 2018, cuando acabó con la vida de la niña, de cuyo embarazo ni su entonces novio, con el que tiene un hijo en común, ni los familiares estaban al tanto. La defensa de la joven interesa su absolución y alega que actuó durante un brote psicótico.