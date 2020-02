Una aplicación de la RAG recupera 4.000 microtopónimos en dos meses

"Galicia Nomeada", la aplicación de la Real Academia Galega (RAG) y la Xunta para la recuperación colectiva de la 'microtoponimia', ha logrado recoger en menos de dos meses más de 4.000 nombres de montes, fincas, fuentes e incluso rocas pertenecientes a 140 de los 313 ayuntamientos gallegos.



La aplicación de la RAG, desde su puesta en marcha el 20 de diciembre ha recibido más de 600 solicitudes de personas interesadas en registrar nombres del territorio de su entorno. Por citar solo un ejemplo, O Coto do Mouro, Maruxento, Os Cañotais, Muíño do Carregal, As Lascas de palleiro o A pedra do sal son algunas de las incorporaciones en las proximidades de Beade, en Vigo.

Por provincias, A Coruña es la que suma más microtopónimos, unos 1.500, que pertenecen a 47 municipios -la mitad de los municipios del territorio- y que representan el 40 % del total de nombres recogidos hasta el momento, mientras que en Pontevedra se recogieron más de 1.000 en 29 de los 61 ayuntamientos de la provincia. Además, los usuarios de Ourense aportaron 767 nuevos nombres (19,5 %) desde 20 de sus 92 municipios y los lucenses propusieron 553 nombres que proceden de la mitad de los 67 ayuntamientos de la provincia.

Destacan las contribuciones individuales desde Rianxo de la colaboradora Susana Silva -que aportó más de 630 topónimos-, y desde O Irixo en Ourense, Xulio Dobarro introdujo más de 509 topónimos.

También existieron aportaciones colectivas como 1.025 topónimos georreferenciados en Silleda, en Pontevedra por el profesor Xoán Carlos García Porral y el alumnado del IES Pintor Colmeiro.

La cifra de 4.000 se suma a los más de 6.000 recogidos durante la fase de pruebas de la plataforma. La Academia ha validado unos 9.000 microtopónimos de los 10.273 enviados en total a través de Galicia Nomeada.

"Todos estes nomes da terra súmanse aos topónimos de entidades de poboación do Nomenclátor de Galicia e aos máis de 430.000 rexistrados polo Proxecto Toponimia de Galicia (2000-2011) -que se centrou na recollida da microtoponimia-, de tal maneira que a cifra de topónimos recompilados actualmente supera os 482.445", indican desde la RAG.

Además, ya es posible visualizar unos 291.406 topónimos sobre la imagen aérea de Galicia y descargar la información disponible (coordenadas, tipología geográfica o fonética) tanto en la aplicación Galicia Nomeada como en el visor de topónimos del "Portal Toponimia de Galicia". Los microtopónimos del Proxecto Toponimia de Galicia se irán incorporando a la base de datos de "Galicia Nomeada" a medida que el Instituto de Estudos do Territorio (IET) complete esa labor.