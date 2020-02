Lois Patiño: "Mi impulso es explorar nuevas formas cinematográficas"

El Novo Cinema Galego se ha marcado un nuevo tanto. Se llama "Lúa vermella"; es la última película del vigués Lois Patiño y se estrena el próximo domingo 23 en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale). Si con "Costa da Morte" nos dejó con la boca abierta además de triunfar en Locarno en 2013 (Premio al mejor director de la sección "Cinestas del presente). Con su nuevo filme, la pirueta artística promete ser mayor.



- ¿Cómo nació "Lúa vermella"?

-Nace de la película anterior, "Costa da Morte" que tenía varias capas y una quería reflexionar sobre cómo se forma la identidad de un paisaje. Ahí, aparecen las leyendas, la historia? Me interesaba la conjunción entre leyenda e historia que termina dando forma a la identidad de la película, entre los naufragios y los mitos que la envuelven. En esta película, queríamos profundizar más en el lado del mito y del imaginario gallego que da forma a su identidad, sobre todo el relacionado con la muerte y el mar con toda su carga mítica y evocadora. Me interesaba trabajar sobre meigas, santa compaña, en la línea de Álvaro Cunqueiro, de las pinturas de Urbano Lugrís. Si "Costa da Morte" estaba del lado de la realidad. "Lúa vermella" está más del lado del mito.

- ¿Navega únicamente por la ficción y la imaginación?

-No se desprende de la realidad porque la película al final construye una leyenda alrededor del Rubio de Camelle, un buzo de A Costa da Morte que ha recuperado más de 30 cadáveres perdidos en el mar.

- Y esa es una figura real.

-Sí, es una pesona conocida en la zona, querida porque su labor ayudó a muchas familias a poder cerrar el duelo. Es un tema importante en la película.

- ¿Qué destacaría del plano narrativo y plástico del filme?

-A nivel formal, el lenguaje de la película es otro de los elementos que a mí me interesa explorar y el lenguaje se basa en figuras inmóviles en el paisaje. Es algo que llevo explorado en cortometrajes anteriores. El punto de partida es un pueblo de la costa gallega donde todo el mundo se ha quedado paralizado. No sabemos bien si es por un hechizo, si son fantasmas. A mí, a nivel plástico, me interesaba explorar qué eran capaces de expresar las figuras inmóviles en el paisaje a nivel temporal. Está relacionado con la idea atemporal del mito que trabaja fuera del tiempo, reactualizándose.

- Usted ha vuelto a rodar en la Costa da Morte.

-Nosotros tenemos la voluntad de hacer un retrato de la zona, la gente paralizada es gente propia del pueblo. Ahí hay voluntad documental en hacer un retrato. La película simula ser un pueblo de costa pero también grabamos en Lemos y Ribeira Sacra.

- ¿Por qué ese título?

-El título de la película aparece porque en el filme surge una luna roja que es la que tiñe en la última parte de la película toda la imagen de rojo. Ese es un efecto visual sorprendente. La película construye una leyenda alrededor de este fenómeno cósmico de la luna roja.

- He leído que el filme indaga en las diferentes dimensiones y pienso en "Gravity", en una persona atrapada en una cárcel del tiempo.

-En este caso, yo buscaba que transcurriera en una especie de limbo entre imaginario y real; entre vida y muerte; entre realidad y mito, como un espacio entre dos dimensiones que se mezclan. La película también trabaja entre la realidad y el sueño. Hay algunos personajes que no saben si están dentro de un sueño, si alguien los está soñando, si están vivos...

- ¿Por qué ha apostado por actores no profesionales?

-Hicimos varios castings por las zonas ara encontrar rostros interesantes para los extras, para las figuras inmóviles, y para las meigas. También contactamos con el Rubio de Camelle para que se interpretara a sí mismo en esta fábula.

- ¿Qué aportan?

-En mi película, los personajes no hablan. El reto es que son interpretaciones más neutras, de movimientos. Lo que a priori aportan es la expresividad.

- ¿Cuál es el fin de su cine?

- Yo creo que mi primer impulso es tratar de explorar nuevas formas cinematográficas, nuevas posibilidades del cine. Esa es una de las capas. También, reflexionar sobre la identidad cultural de Galicia; y entretener pero llevándote a una reflexión sobre el ser en el mundo con cuestiones más filosóficas y metafísicas para reflexionar sobre qué es el tiempo, el espacio, qué otras posibilidades de existencia hay.