Obradoiro de escrita para o alumnado de APAMP Vigo

Porque para emocionar e emocionarse "non fai falla a voz". E porque os libros, para quen son? "Para maiores ou para pequenos?", preguntou o escritor Miguel Ángel Alonso Diz nun encontro co alumnado de APAMP Vigo (Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral). "Son para todos", contestaron eles e elas, convencidos, na charla co autor de "Música no Faiado" (Xerais). Miguel Ángel é un dos autores que percorre os centros educativos do proxecto FARO DA ESCOLA para achegar a lectura aos escolares. Neste caso, no encontro con persoas con diversidade funcional, Alonso Diz impartiu un obradoiro de escrita, compartindo cos asistentes moitos dos trucos que el emprega nos seus libros para conectar cos lectores. Os asistentes respostaron ás preguntas de Miguel Ángel, adiviñando moitas das incógnitas que Alonso Diz lles lanzaba, como nomes de cousas, os sons dos animais, en que continente viven... "Como ser un bo contacontos? Todos temos que estar metidos na mesma historia. Como agora: eu empezo unha palabra e vós completádela", expresou Miguel Ángel. É que o alumnado de APAMP sabe o que é escribir un libro porque xa teñen unha experiencia exitosa: "Elisa no mundo das marabillas", unha rapaza con parálise cerebral que percorre o mundo na súa cadeira de rodas. Un libro elaborado 100% por eles e elas, cos seus debuxos e a súa particular historia. Na despedida da charla, os asistentes pediron a Miguel Ángel que volva e incluso lle solicitaron algunha que outra aperta.