A presentadora da edición de fin de semana do programa da TVG "Zigzag", María Solar, conversará hoxe con Laura Romero e Iria Pedreira, autoras do libro "Ferreñas e rock and roll", un catálogo ilustrado a toda cor en que se lles outorga protagonismo a 31 artistas ou formacións integramente femininas que marcaron un antes e un despois tanto nos seus respectivos estilos coma no conxunto da música galega. Con Romero ao lapis e Pedreira ás letras, esta obra foi publicada por Baía Edicións.