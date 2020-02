Las familias con abuelos, madres solas y migrantes son los hogares de mayor pobreza

Save the Children ha identificado los tres hogares con niños y niñas que están en especial riesgo de pobreza en España: las familias con abuelos (688.058 hogares), los hogares con adultos de origen migrante (85.276) y las madres solas en situación de pobreza (56.019). La ONG presentó ayer su informe 'Familias en riesgo' en el que hace por primera vez una radiografía y diagnóstico de las familias con hijos a cargo que hay en España. Aparte de las tres anteriores, Save the Children también sitúa en especial situación de vulnerabilidad a otros 21.578 hogares de familias precarias que viven en grandes ciudades, mayoritariamente formados por dos adultos y dos niños.



Así pues, Save the Children ha constatado que hay 850.000 hogares en los que hay niños que sufren mayor riesgo de pobreza. Para la realización del estudio, se han analizado más de 5 millones de hogares y sus características.