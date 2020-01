Sin hallar supervivientes aún vivos en Galicia

La coordinadora Carmen Rodeja presentó la denuncia ayer en el nombre de Arturo González, de que no han conseguido localizar a familiares. González Bastos, nacido en Lavadores (Vigo) en 1910 fue detenido en Francia por acciones de resistencia y deportado al campo nazi de Natzweiler-Struthof y luego transferido en 1944 a Dachau. Moriría en el subcampo de Meppen-Dalum en febrero de 1945.Por su parte, la investigadora María Torres la registró en nombre de la familia de Ramón Garrido, de nacido en 1915 en O Grove y cuyos familiares están en Francia. Republicano que pasó a Francia y fue deportado a Dachau, sería liberado en 1945.



"Desgraciadamente, entre todos los expedientes de los deportados no se ha encontrado ningún superviviente gallego aún vivo, aunque alguno falleció en 2014", explicaron. Entre la razones, la memorialista destaca "que en España hemos empezado tarde, porque nos habían dicho que no se participó en la Segunda Guerra Mundial y parecía que aquello del holocausto solo había afectado a judíos". Los historiadores han contado con la colaboración de los expertos Carlos Hernández y Benito Bermejo, y la abogada Ana Messuti.