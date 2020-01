El juez archiva la investigación sobre Tous al no apreciar indicios de estafa

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la denuncia de la Fiscalía contra la marca de joyas Tous por los delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios al no encontrar en los hechos indicios de infracción criminal. Señala que dado que la marca no dice que venda "plata maciza" no hay estafa porque no se engaña al comprador. Este archivo llega tras la declaración como investigados de Tous y a Applus Laboratories. "Las joyas en cuestión --de plata--, si no llevaran el relleno, fácilmente podrían deformarse", dice el auto.