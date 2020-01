Carl Palmer, histórico batería de rock progresivo, actuará en Vigo el 24 de abril

Carl Palmer, único superviviente de la histórica formación de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer, actuará en Vigo el próximo 24 de abril, dentro de una minigira gallega que lo llevará también a Santiago (23 de abril) y a A Coruña (25 de abril). El concierto de Vigo se celebrará en la sala Rouge, mientras que en la capital gallega actuará en la sala Capitol; y en A Coruña, en el Inn Club. Las entradas para Vigo ya están a la venta en Tickety por 20 euros. Las de las otras dos ciudades se venden en Eventbrite.



Según ha informado la productora Salan Producciones, en los conciertos se rememorará el legado de Emerson, Lake & Palmer (ELP), supergrupo formado en Londres en 1970, hace ahora 50 años, y que vendió decenas de millones de discos gracias a éxitos como "Lucky Man", "Still You Turn Me On", "Fanfare For The Common Man" o "Peter Gunn", versión del tema de Henry Mancini en el que Carl Palmer demostraba su contundencia y virtuosismo a la batería.

Palmer, nacido en Birmingham el 20 de marzo de 1950 -por lo que tendrá 70 años cuando toque en Vigo- era el componente más joven de Emerson, Lake and Palmer, formación que en casi una década, entre 1970 y 1979, se convirtió en icono del rock progresivo gracias a su uso de los sintetizadores y a sus grandes piezas inspiradas muchas veces en la música clásica.

El grupo volvió en los 90 para publicar dos álbumes, "Black Moon" en 1992 e "In The Hot Seat" en 1994, para disolverse definitivamente. Después solo se reunieron en una ocasión para ofrecer un concierto en Londres, en 2010, con motivo de su 40 aniversario.

En 1980, tras la disolución de ELP, Palmer se incorporó a Asia, otra superbanda que a su vez incluía al cantante y bajista John Wetton, de King Crimson; al guitarrista Steve Howe, de Yes; y al teclista Geoff Downes, de Yes y The Buggles.

A lo largo de su carrera también formó parte de grupos reconocidos, aunque sin tanto éxito masivo, como The Crazy World of Arthur Brown y Atomic Rooster.

Los otros dos miembros de Emerson, Lake & Palmer ya han fallecido. El teclista y compositor Keith Emerson murió el 11 de marzo de 2016 a los 71 años. Se suicidó en su casa de Santa Mónica, en California. El cantante y guitarrista Greg Lake falleció meses después, el 7 de diciembre de ese mismo año 2016, a los 69 años, por un cáncer.