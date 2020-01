Amplían a 15 años la prisión preventiva para el Chicle tras recurrir su condena

José Enrique Abuín Gey, autor confeso de la joven Diana Quer en A Pobra en agosto de 2016, no saldrá en libertad provisional aunque la sentencia de prisión permanente revisable a la que fue condenado no sea firme. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acordado la prórroga de su prisión preventiva a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por su defensa contra la condena. La Audiencia amplía a 15 años su encarcelamiento provisional, que concluirá el 29 de diciembre de 2032, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.



"Debe precisarse que tal es el tiempo máximo que la norma permite, lo que no implica -ni es en absoluto previsible- que la medida pueda tener necesariamente tal duración, ni excluye que el tiempo transcurrido de privación provisional de libertad constituya un factor que deba ser tenido en cuenta para el mantenimiento o cesación de la medida, como exige su naturaleza provisional y excepcional", explica el magistrado presidente de la Sala en el auto. El juez adopta esta decisión tras la vista celebrada el pasado 24 de enero, como adelantó FARO DE VIGO.