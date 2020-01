Hassiba Boulmerka: "Estuve amenazada de muerte porque gané una carrera con pantalón corto"

Hassiba Boulmerka (Argelia, 1968) es un icono deportivo y social mundial. En Barcelona 92, amenazada de muerte por competir sin hiyab y en pantalón corto, fue campeona olímpica en 1.500 metros lisos. Premio Príncipe de Asturias en 1995, ha enarbolado durante toda su vida la bandera de la igualdad, exponiendo su vida por ello. Ha regresado a España para involucrarse junto a la Fundación Rotary Club Cartagena en un proyecto para crear un Banco de Alimentos que dé dos raciones diarias de cereales a 17.000 personas de forma indefinida. Durante su estancia en la ciudad, atendió en exclusiva a La Opinión de Murcia, diario del mismo grupo editorial de FARO DE VIGO.



-Venir a España debe de ser especial para usted, por los recuerdos de todo lo que ha vivido en nuestro país.

-Cuando vengo a España me siento como en mi casa. He venido muchas veces, aquí me entrené mucho cuando en Argelia no podía porque estaba amenazada de muerte por el terrorismo. Tengo muchos amigos que me ayudaron mucho en toda la preparación y conozco España de norte a sur, pasando por Barcelona, Zaragoza, Jerez o Sierra Nevada, donde me entrenaba en altura para coger fondo.

-¿En aquellos momentos difíciles, cuando estaba amenazada de muerte, encontró en España el cariño que no tenía en su país?

-Tenemos una cantidad de similitudes entre el sur del Mediterráneo en general, porque tenemos la misma genética, las mismas costumbres culinarias, somos gente de sangre caliente y yo siempre he tenido una relación permanente con España, Italia y Francia. Yo he estado mucho tiempo en España, pero mi hogar estaba donde tenía las competiciones, me he recorrido todo el mundo de norte a sur y de este a oeste, nunca me he sentido refugiada en ningún lado porque me considero ciudadana del mundo.

-¿Qué recuerda, al margen de ese oro, en los Juegos de Barcelona, cómo vivió ese momento?

-Es muy importante lo que voy a decir. Para cualquier atleta, ganar una medalla es una victoria deportiva, pero para mí supuso ganar la vida. Vivía en una sociedad donde existían muchas prohibiciones de carácter cultural, también legales y religiosas. La mujer no tenía mucho margen para emanciparse en su vida. Estuve amenazada de muerte porque gané una carrera con pantalón corto. Fui considerada como un demonio porque fui el mismo año campeona del mundo y campeona olímpica, y eso no cuadraba con la mentalidad de aquellos momentos. Cuando gané la primera medalla olímpica y estaba con la bandera de Argelia extendida, un periodista dijo "Hassiba, un ángel o un demonio", y lo decía porque había ganado.

-El Premio Príncipe de Asturias de 1995 no se lo dieron solo por sus éxitos deportivos, sino también porque usted era un símbolo de libertad.

-Así es. No me lo dieron exclusivamente por una actividad deportiva, sino por unas cualidades humanas que incidían en mi persona. Su Majestad el Rey actual, en el discurso que hizo cuando era Príncipe y me entregó el premio, habló de Argelia e hizo referencia a unos versos de Albert Camus para hablar de mí. Fui considerada un símbolo del sacrificio por una meta de superación y liberación de la mujer. Yo pagué caro ser una mujer coraje.

-¿Llegó a temer por su vida?

-Claro que sí. Yo me escapé de dos atentados contra mi persona. Cuando vine a recoger el premio Príncipe de Asturias, lo hice de incógnito, me llevaron a recoger el premio escoltada por los servicios de seguridad españoles para que no tuviera ningún problema. Fui en Barcelona 92 la atleta más protegida porque era la deportista sobre la que existía más riesgo sobre su vida.

-¿Y no le dieron ganas de abandonar, de dejarlo?

-No, nunca.

-Pero un deportista de élite debe estar mentalmente bien para ganar y así debía ser imposible, pensando que su vida corría peligro.

-Cuando gané la primera medalla en el Mundial de Tokio 1991 y regresé a Argelia ya percibí que mi vida había cambiado totalmente. El primer viernes donde se hacen las oraciones, el Imán de la Mezquita de Constantina, mi ciudad natal, ya dijo que yo no era musulmana porque corría con pantalón corto. Y también dijo que estaba en contra del Islam. Este hecho me afectó muchísimo porque yo soy musulmana, pero no soy una fanática. Yo no puedo ser de otra manera porque todos mis antepasados eran musulmanes. Entonces fue cuando me di cuenta de que mi imagen había cogido mucha fuerza y que creaba mucha crispación en todos estos responsables, tanto políticos como religiosos. Fue cuando me di cuenta de que mi victoria no era solo deportiva, que era una victoria de la mujer en Argelia.

-¿Y hemos avanzado, ahora la mujer tiene más libertad en su país?

-Es una pregunta difícil de responder. En algunos casos se ha avanzado, y en otros, se ha retrocedido. Yo siempre he estado al lado de la verdad. Es como la cirugía, que duele pero cura. Hay cosas que se pueden decir y otras que no porque no todo el mundo acepta la crítica.

-¿A nivel deportivo, las mujeres de su país pueden competir hoy en día como usted lo hizo?

-La batalla deportiva ya está ganada, ahora hay que ganar la batalla política.

-¿Hay nuevas generaciones de atletas que puedan llegar a ser como Hassiba Boulmerka?

-En el año 2000 ya hubo otra chica que en Sidney -Nouria Mérah-Benida- que ganó la medalla de oro en los 1.500 metros.

-¿Y desde su posición en el Comité Olímpico qué está haciendo para que exista igualdad?

-Soy la madre Teresa de la mujer argelina. Estoy en la Comisión Olímpica de Argelia y me ocupo del deporte y la mujer. Cuando fui elegida por el COI para la comisión de los atletas estuve en la comisión de Deporte y Mujer, y también soy miembro de la Comisión Deporte y Mujer Africana y de la Mujer Árabe.

-A España llegan casi a diario pateras con gente de su país, que abandona su continente y lo deja todo. Eso es algo que me pone los pelos de punta. ¿Qué siente cuando lee o escucha noticias de ese tipo?

-Mi sentimiento es un dolor profundo. Soy una persona fuerte mentalmente, pero al mismo tiempo muy sentimental. Si ves los vídeos cuando yo era atleta y ganaba, gritaba y lloraba. No hay nada más horrible que la injusticia. Lo que está ocurriendo en estos momentos en los países de África, que han sido colonizados, a los que les han quitado la riqueza, no los han dejado estudiar, los han dejado con todas las enfermedades, es una injusticia. Y justo al otro lado del mar hay otra vida, otro mundo. La gente no tiene nada que perder, es descubrir esta vida o morir. Me siento muy impotente para poder hacer cualquier cosa.

-¿Sigue llorando cuando ve una injusticia?

-Claro. La cosa más odiada y lo peor de cara a Dios es la injusticia, yo la he vivido. Me querían impedir que hiciera deporte simplemente porque era mujer.