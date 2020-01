"El chupete no es necesario y se paga un alto precio por usarlo"

En una charla sobre la crianza de los niños no podía faltar el tema del chupete. En este sentido, Iñaki Pastor fue rotundo. El chupete sobra. "El chupete no es necesario y se paga un precio muy elevado por usarlo", advirtió. El conferenciante animó a las madres y a los padres a buscar alternativas al chupete para hacer que el niño no llore y recordó que llorar es la forma que tiene el niño de decir que algo le pasa. "Si le damos el chupete para que se calme le estamos diciendo que cada vez que se ponga nervioso en la vida tiene que comer algo", dijo.



Otro aspecto que trata "Cómetelo a besos. Guía para acompañar a tu bebé en su desarrollo" y que también abordó en la conferencia, es cómo desarrollar el lenguaje expresivo y animó a los padres a mirar al niño a la cara y muy cerca, y ser muy expresivos, ya que esto les relaja. "Cuando los padres son inexpresivos, el niño está más ansioso y pasa miedo", dijo.

Pastor también recomendó a los papás disfrutar de cada momento con el pequeño y no querer prisa por pasar a la siguiente fase. "Hay que disfrutar de lo que hay y no de lo que va a venir", dijo. Es lo que llama estar presente de corazón. Asimismo, lamentó que la maternidad y la paternidad se haya convertido en buena parte del mundo en un acto individual, otro efecto de la cultura, matizó, y apostó por vivir la crianza de una manera compartida. "Yo recomiendo a las madres que se busquen un grupo de madres, porque se comparten experiencias", dijo.

En cuanto al papel del padre en los primeros meses de vida de un bebé, explicó que es secundario, ya que lo que prima es la biología, aunque sí añadió que debe servir de soporte para que madre e hijo vivan esa experiencia.