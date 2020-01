La intérprete Marta Larralde imparte un taller para actores en Vigo

La actriz Marta Larralde de Vigo impartirá un taller en la escuela AM Actores de Vigo este fin de semana, los días 25 y 26. La intérprete -que forma parte actualmente del elenco de la serie de Telecinco "Vivir sin permiso", rodada en Galicia- ofrecerá aspectos técnicos y prácticos de los sets de rodaje para actores.



El título del taller es "El trabajo del actor en el set". Respecto al mismo, Larralde explicó a este periódico que "los alumnos y alumnas podrán aprender de manera teórica y práctica aspectos fundamentales del funcionamiento de un set de rodaje". Añadió que con estos conocimientos podrán "disfrutar de manera libre y creativa de su trabajo.

Marta Larralde añadió que "me invitaron a hacer el curso. Yo me formé también en Imagen y Sonido en Vigo y ejercí como auxiliar de dirección. Soy una actriz que maneja bastante la técnica y creo que es muy importante para los actores dominar esa cuestión".

En declaracaciones a FARO, señaló que "hay actores que actúan muy bien pero que no dominan la parte técnica. He observado que eso les lleva a limitarse en su trabajo".

Según indicó, el taller es "interesante porque voy a explicar cosas técnicas, así como mis trucos, que he aprendido a lo largo de estos años. Enseñaré también algunos making off de 'Vivir sin permiso' y de otras películas y series en las que he trabajado".

El curso va dirigido, principalmente, a estudiantes de Interpretación "o gente que hace teatro y no ha realizado hasta ahora televisión o cine y quiere conocer el mundo del rodaje", explicó la intérprete viguesa.

Las personas interesadas en el curso pueden ponerse en contacto con la escuela AM Escuela de Actores en su Facebook o su web amvigo.wixsite.com/amvigo. Está localizada en la calle Celso Emilio Ferreiro, número 9.

Marta Larralde (se ha convertido en una de las últimas incorporaciones de "Vivir sin permiso", serie de la que emitió este lunes el segundo capítulo de la segunda temporada.

Jueza en "Vivir sin permiso"

En la misma, da vida a Marina Cambeiro, la nueva jueza de Oeste. Su pasado familiar le lleva a querer vengarse legalmente de Nemo Bandeira. Su padre fue unhonrado alcalde que por no ceder a las presiones del cacique contemporáneo tuvo que huir fuera de la villa con su familia.

Marina regresa para hacer justicia en un momento en el que Oeste parece sucumbir más a la violencia y desorden con la subida al trono de la familia Arteaga y su mala praxis desde México.

Marta Larralde se estrenó en la actuación con el filme "León y Olvido" (del que acaba de rodar la continuación). También ha conseguido un papel en la serie "Caronte". Memorable ha sido su personaje de Diana Silva en "Seis hermanas".