La RAE descarta introducir el lenguaje inclusivo en una constitución "impecable"

La Constitución es "gramaticalmente impecable", así lo cree la Real Academia Española en el informe encargado por el Gobierno, un texto aprobado por unanimidad que, aunque no está a favor de cambiar el lenguaje de la Carta Magna, sí que ve "correcto" desdoblar palabras como príncipe y princesa.

"El informe se basa en el conocimiento que tiene la academia del uso general y común más extendido de nuestro idioma en el universo hispanohablante", dice el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, durante la presentación "del buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española", que fue encargado por la actual vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, para esta legislatura.

Entre las recomendaciones que hace la RAE en este texto está la de desdoblar sustantivos como rey o reina o príncipe y princesa, en el caso de que se "acometiera una reforma" de la Constitución. "No urge -matiza Machado-, pero sería conveniente desdoblar la palabra rey y reina. Y el sustantivo princesa no aparece en la carta magna, sí se nombra al príncipe, así que la academia recomienda sustituir esas expresiones por 'el príncipe o la princesa de Asturias'".

En este sentido, según el informe, la Carta Magna hace numerosas referencias al rey, pero algunas consideraciones "aconsejan incorporar la expresión reina", que solo aparece dos veces en la Constitución, en concreto en el artículo 58. Algo similar ocurre con el femenino de príncipe, que no aparece en ninguna ocasión.

En cuanto a otras regulaciones que podrían ser "aclaradas" con ocasión de una reforma constitucional, valora la RAE, también estarían las expresiones nominales definidas o indefinidas, es decir, esos masculinos singulares como ciudadano, senador, defensor del pueblo o presidente que también podrían ser desdoblados a su femenino.

"Presidente o presidenta en la actualidad tiene una redacción en masculino inclusivo, pero gramaticalmente el desdoblamiento es correcto. Incorporarlo o no en la Constitución depende de decisiones políticas que no corresponden a la Academia", aclara Machado.

En este sentido, la RAE recomienda "desdoblar ocasionalmente" a lo largo del texto constitucional las expresiones referidas, por ejemplo, a "presidente o presidenta del Gobierno".

Sin embargo, hay otras, como "españoles", "ciudadanos", "ministros", "militares", "funcionarios" o "embajadores" que tienen "inequívocamente" un valor inclusivo ya que se refieren tanto a hombres como a mujeres.

El informe remitido al Gobierno cuenta también con una comparación con otras constituciones como la de Chile, Colombia, México, Venezuela, Francia, Italia y Portugal. "Todas ellas aplican el masculino de carácter inclusivo, tanto en singular como en plural", puntualiza Machado, quien ha calificado de "abusivo" el uso que hacen en la Constitución venezolana con el desdoblamiento de las palabras.

Además, la RAE ha enviado también al Ejecutivo tres informes relativos al sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico. Texto donde demuestran, en palabras de su director, que la academia "no está dormida".

En referencia a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, Machado aclara que ella "siempre ha defendido" que este informe pedido a la RAE no es para "promover una reforma" de la Constitución, sino para analizar "qué cosas se pueden cambiar para mejorar el carácter inclusivo".

"Está en la calle"

Carmen Calvo señaló ayer que "no está en manos de nadie parar el avance del lenguaje inclusivo" e indicó que la RAE debe "velar por la lengua". "Avanzar en lenguaje inclusivo no está en las manos de nadie pararlo", dijo Carmen Calvo a los medios. "Esta batalla entiendo que no hay quien la pare y entiendo que la RAE vele por la lengua", añadió.

La vicepresidenta primera del Gobierno subrayó que el lenguaje inclusivo "está en la calle" y que las mujeres "exigen" en la medida de los posible que se las nombre "con arreglo al género".

Así, tras afirmar que "el lenguaje transforma la realidad", Carmen Calvo expresó su deseo de que el informe de la RAE "no sea muy decepcionante" para todas las mujeres y hombres que tienen "absolutamente normalizado el uso del lenguaje para respetar lo que las mujeres son".