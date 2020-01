Aitana Sánchez-Gijón: "Las mujeres han tenido que pagar muy caro su anhelo de libertad"

Se atreve por primera vez con la danza en 'Juana', un montaje dirigido y coreografiado por Chevi Muraday, en el que la palabra tiene también su peso. A través de la interpretación de la actriz, el público descubre a cinco mujeres que, a lo largo de la historia, se rebelaron contra su destino.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón (Roma, 1968) sube de nuevo a los escenarios para representar 'Juana', una obra que aúna danza y teatro.



- Juana es su primera incursión en la danza. ¿Qué la movió a meterse en este proyecto de Chevi Muraday?

- La curiosidad y la necesidad de utilizar el cuerpo de una manera más global me fue surgiendo poco a poco a raíz del trabajo que hice con Andrés Lima, primero en 'Capitalismo' y después en 'Nerea' y a través del trabajo de laboratorio y de investigación que fuimos haciendo, en el que participó gente del mundo de la danza y del circo. Hacíamos mucho trabajo corporal y fui sintiendo esa necesidad de utilizar todo el instrumento de una forma más total. Entonces vi un espectáculo de Chevi Muraday que se llamaba 'En el desierto', en el que había actores que bailaban y bailarines que actuaban y pensé: 'Esto es lo que yo quiero'. Fue como una revelación. Tiempo después me encontré en un estreno a Chevi y le dije: 'Quiero hacer algo contigo, hazme bailar'. Y me contestó: 'Ten cuidado con lo que propones porque yo recojo el guante' y, en efecto, poco después me vino con la propuesta de 'Juana'.

- ¿Ha sido complicado para usted combinar movimiento y palabra?

- Sí, mucho. Aunar palabra y movimiento fue la parte más difícil, tanto es así que yo sentía que mi cerebro entraba en cortocircuito. Al principio no daba pie con bola y fue bastante desesperante, pero, a fuerza de ensayar y repetir, finalmente salió. Ten en cuenta que desde que Chevi me hizo la propuesta hasta el estreno de 'Juana', el pasado octubre, hemos estado quedando durante más de un año y medio para bailar juntos, explorando cuáles eran mis capacidades, mis posibilidades y el lenguaje común que podíamos encontrar.

- ¿'Juana' tiene más de danza o de teatro?

- El mayor peso de la palabra lo llevo yo, porque además doy voz a todas esas Juanas, pero ellos también utilizan, en menor medida, la palabra. En mi caso, el movimiento y la palabra están al cincuenta por ciento.

- Usted da voz en esta obra a Juana de Arco, Juana la Loca, la Papisa Juana, Sor Juana Inés de la Cruz y Juana Doña. ¿Qué tienen en común todas ellas, además del nombre?

- En realidad el hecho de haberlas escogido es porque realmente es muy llamativo que, a lo largo de la historia, haya habido Juanas tan singulares, importantes y heroicas. Pero realmente el nombre de Juana puede englobar a todas las mujeres que se han rebelado contra su destino, que han luchado por derribar muros o que simplemente se han opuesto al orden establecido para ejercer su libertad y atreverse a ser. Todas ellas tuvieron esa valentía, ese impulso y esa necesidad de ser por encima de todo y algunas de ellas, no todas, tuvieron que pagar un precio muy alto para conseguirlo. Las mujeres, en general, a lo largo de la historia, han tenido que pagar muy caro su anhelo de libertad.

- ¿Tiene un cariño más especial por alguna de estas Juanas?

- Bueno, quizás el personaje que me toca más es el de Juana Doña, porque es el que está más cerca en el tiempo y porque yo tuve un padre que vivió la lucha antifranquista y, como ella, pasó un tiempo, no tanto, en la cárcel porque era comunista y se exilió en Roma. Hay ahí algo emocional que me liga con Juana Doña.

- ¿Qué papel tienen los hombres en este montaje?

- Por un lado, los hombres son como una manada que oprime, sojuzga, castiga, amedrenta y coarta la libertad de estas Juanas, pero también se convierten, por momentos, en una manada de lobos que las acompañan y les lamen las heridas. No queríamos hacer una función de malos y buenos o un alegato feminista en el que las mujeres son víctimas de los hombres y punto y final. Queríamos hacer una reflexión que fuera mucho más allá y, en realidad, los textos escogidos por Juan Carlos Rubio y Chevi Muraday apelan a eso. La lucha a través del tiempo de estas Juanas se puede extrapolar. Es una lucha por la libertad, en este caso encarnada por las féminas porque han sufrido mucho a lo largo de la historia por el solo hecho de ser mujeres.

- ¿Tildaría la obra de feminista?

- Sí, lo es profundamente. Otra cosa es querer hacer una cosa panfletaria. Estamos en el terreno del teatro, de la danza, de lo poético, de lo existencial, de lo profundo y de lo complejo. A mí el arte me interesa para expresar sentimientos y emociones, inducir a la reflexión y mostrar la complejidad de la vida y por eso es un texto político también.

- El año pasado protagonizaba 'La vuelta de Nora' con un papel de otra mujer rompedora...

- Nora es otra Juana. Yo llevo haciendo Juanas muchos años, también Medea; Hécuba, de 'Troyanas', o La Chunga. No importa el nombre que les pongamos. Desde hace tiempo siento atracción por este tipo de personajes que se atreven a desafiar el orden establecido.

- ¿Les queda a las mujeres en cine, teatro y televisión mucho por luchar para conseguir la igualdad con los hombres?

- Sí. Yo como actriz he padecido en mis carnes el hecho de, a partir de una edad determinada, dejar de de ser la chica de la película para convertirme automáticamente en la madre de la protagonista o en un satélite de los personajes masculinos. Pero te digo, de todos modos, que esto ahora está empezando a cambiar un poco. Creo que influidos por todas estas series maravillosas que nos llegan de Estados Unidos y de otros países en los que las mujeres van cobrando más protagonismo, también las maduras. Y ya vemos en nuestra ficción como hay esta proliferación de series con personajes femeninos cada vez más interesantes de todas las edades.