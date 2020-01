Un estudio estadounidense en ratones vincula el aceite de soja a cambios metabólicos y neurológicos

Una investigación de la Universidad de California Riverside muestra que el aceite de soja -el aceite comestible más ampliamente producido y consumido en Estados Unidos, pero poco consumido en España- muestra que el aceite de soja no sólo conduce a la obesidad y la diabetes, sino que también podría afectar a las condiciones neurológicas como el autismo, el alzhéimer, la ansiedad y la depresión, según publican en la revista "Endocrinology". No obstante, advierten de que esto no sucede con otros productos elaborados con soja ni con la propia soja.