HBO no tiene planes para una segunda temporada de "Watchmen", ya que su creador, Damon Lindelof, no está interesado en continuar con la serie. Así lo explicó Casey Bloys, directivo de HBO, en una entrevista con "USA Today". No obstante, Lindelof dio su "bendición" a HBO si la cadena deseara continuar con esta producción para la pequeña pantalla con un nuevo showrunner (el máximo responsable de una serie), señaló Bloys.