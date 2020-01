Lo peor de la borrasca Gloria ya ha pasado e incluso ha dejado temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. A partir de mañana, los cielos nublados y los chubascos viajan al este peninsular, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes o persistentes con descenso de las temperaturas. Galicia vivirá por tanto una jornada de domingo sin lluvias, con techo despejado sobre todo por la tarde, acompañada también de una bajada del termómetro -hasta los valores normales-.



Los intervalos nubosos irán a menos a medida que avanza el día, excepto en A Mariña lucense y el norte de Os Ancares (Lugo), donde permanecerán durante las 24 horas con chubascos débiles de madrugada.



En general, se espera una caída del mercurio -en picado hasta el final del domingo- a excepción de las mínimas en el extremo norte de la región y vientos fuertes al caer el día. En cuanto a las heladas, las sufrirá el sur y la montaña de Ourense con previsión de rachas intensas.





Boas tardes! No modelo vemos como o desprendemento de aire frío en altura que acompaña á #borrascaGloria deixará de afectarnos o domingo, xa que estaremos na influencia do anticiclón. A evolución deste aire frío será determinante para o tempo en #Galicia a partir do mércores. pic.twitter.com/iPQWNe8aZS