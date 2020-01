La D.O. Ribeira Sacra acentúa las labores de promoción en su agenda para el 2020

Tiempo de poda y de poner las muras al día de cara a la primaveral brotación, también entre los bancales de la ya conocida en toda España como D.O. Heroica. Tras décadas de esfuerzo, la que fuese durante años el secreto mejor guardado de la Galicia interior vive ahora un momento dulce como candidata a Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Quieren, desde el sello, que esto sea solo el principio y anuncian así una completa agenda para el 2020, con especial acento en las actividades de promoción. Un programa que llevará los sabores de la D.O. a templos del vino de la talla de Londres o Düsseldorf y es que sus vinos estarán presentes en Decanter y Prowein. Antes, sin embargo, se lucirán en la madrileña Fitur o la ourensana Xantar, donde le acompañarán otras D.O. gallegas. "Somos Ribeira Sacra, somos más de 7 millones de kilos y seguiremos participando en cuantas actividades nos posibiliten abrir o consolidar mercados", se despide el presidente del sello, José Manuel Rodríguez, con toda una declaración de intenciones.