Apuñalan a un policía vigués que evitó un posible crimen machista

Un hombre de unos 50 años y con múltiples antecedentes por violencia de género murió ayer tras ser abatido por disparos de la Policía después de apuñalar a dos agentes en la calle Caranavajos número 12, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Uno de los agentes, el vigués Manuel G., resultó herido en el rostro y fue atendido en el Hospital Clínico San Carlos, donde fue dado de alta horas más tarde.

El 091 recibió una llamada a las 02.25 horas del domingo por parte de una mujer que alertaba de que el novio de su hija, que portaba un cuchillo, estaba amenazándola con quemarla viva en su domicilio.

Al lugar se personó un indicativo de la Policía Nacional que acompañó a la madre a la vivienda. Al abrir la puerta, los agentes vieron cómo el novio de su hija se abalanzaba sobre ellos con un cuchillo.

El hombre después abatido logró acuchillar a uno de los policías entre el cuello y la región facial, lo que provocó la caída del agente al suelo, y también hirió a su compañero en el tórax, muy cerca de la clavícula.

Para evitar que la agresión continuara, el policía que cayó al suelo disparó su arma reglamentaria contra el individuo, que falleció prácticamente en el acto.

Los agentes fueron atendidos por el Samur-Protección Civil y el policía herido en el cuello fue trasladado grave al Hospital 12 de Octubre mientras que el vigués apuñalado en la cara fue derivado con el mismo pronóstico al Hospital Clínico San Carlos, donde fue ingresado, fuera de peligro, y dado de alta posteriormente tras serle suturado el corte.

Fuentes policiales explicaron que el hombre abatido contaba con múltiples antecedentes por malos tratos y quebrantamiento de condena.

Testimonio de los vecinos

Varios vecinos del piso de Villa de Vallecas en el que fue abatido el presunto agresor reconocieron que pasaron "miedo" por el suceso y escucharon uno de los disparos efectuados. "A las tres de la mañana me llamó mi hermana, que vive en la planta de debajo, y me dijo 'no salgáis, no salgáis'", indicó una de las vecinas que vive en este edificio.

Otro vecino desconocía que el fallecido tenía antecedentes por violencia de género, pero aseguró que "tenía una pinta especial". Además, afirmó que sí que escuchó los disparos. "Yo escuché un disparo que parecía un petardo, no esperas que en casa haya un disparo de alguien", ha indicado.

Otro vecino deslizó que en la vivienda en la que residen madre e hija había "mucho jaleo".