"Juego de Tronos" a la gallega

"La historia de Galicia es una gran desconocida". Miguel Fernández lo dice rotundo. Junto a Pepe Rey y Manolo López firma la tercera entrega de "La espada de San Eufrasio" (Diábolo Ediciones), bajo el título "Un pacto con Satanás", un cómic -con trama y conspiraciones a lo "Juego de Tronos" pero en clave galaica por la Terra Cha- sobre las revueltas irmandiñas que ayer presentó en la librería Banda Deseñada de Vigo.



Fernández deja claro que "no es la historia bien sonante que nos cuenta todo el mundo. Es la historia de Galicia que me creo. Este aislamiento que tenemos del Estado no es nuevo. De hecho, el rey se desentiende de lo que pasa en el territorio gallego y deja todo en manos del Conde de Lemos. Este rivaliza por el poder con otros nobles como Pardo de Cela o la propia Iglesia".

Ese conflicto de intereses se vierte lapidariamente sobre la gente, entre ellos, el protagonista, Rosende. "Todos quieren cobrar impuestos y llega un momento en el que la gente no aguanta más y estalla la Revolta Irmandiña", añade.

El autor defiende: "La gente que lee el primer tomo o alguno de los tres queda enganchado".