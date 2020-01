A Sala Master acollerá o 12 de marzo a festa de presentación en Vigo do festival SonRías Baixas, que celebra este verán en Bueu a súa 18ª edición, coas actuacións de SonDaRúa e Ninhodelosrecaos Dj. As entradas xa están á venda en sonriasbaixas.info a un prezo de 12 euros máis gastos. Na billeteira custarán 15. Haberá tamén festas de presentación ao longo do mes de marzo en Mos, Bueu, Ourense, Santiago, A Coruña e Lugo, ademais de en Ponferrada e en Porto.