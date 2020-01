El placer culpable de "revisitar" series

Las plataformas digitales se pelean por los derechos de series como "Friends" y "Seinfeld", que tuvieron su máximo apogeo en la década de los 90. Es obvio que a los espectadores nos encanta repetir, ver de nuevo capítulos de series que en su momento nos engancharon y/o nos hicieron reír. Puede parecer una pérdida de tiempo no apostar por ver contenidos nuevos, pero zamparse reposiciones aporta beneficios, y el placer que nos comporta, una explicación científica

"¿Pero cómo puedes ver una y otra vez en la TDT los capítulos de 'Aquí no hay quien viva', si pagamos por decenas de canales de pago?". La pregunta, que encierra un reproche, se repite en muchos hogares: no pocos telespectadores apuestan por el rewatch, el visionado de series ya vistas, en lugar de probar ficciones nuevas. Y esto no solo ocurre en España, donde reponen "Verano azul" casi todos los años y se siguen viendo los capítulos de "Aída", "Aquí no hay quien viva" y otras telecomedias de éxito. "Friends" y "The Office" son las dos series más vistas en la historia de Netflix, y esta plataforma ha comprado por 500 millones de dólares los derechos de emisión mundial para 2021 de "Seinfeld", una serie de 1989.

¿Por qué seguimos revisitando series antiguas? El investigador Ed O'Breid, de la Universidad de Chicago, descubrió en un estudio -titulado "Disfrútalo otra vez: las experiencias repetidas son menos repetitivas de lo que la gente piensa"- que la satisfacción que nos produce repetir una misma acción puede incluso reportar un placer superior al de la primera vez.

"A veces nos sentimos mal al hacer rewatching, porque nos da la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Para nada es algo malo", señala Marta Calderero, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC.) Para esta experta, "los datos muestran que la repetición es tanto o más agradable que la alternativa novedosa. Volvemos a sentir las mismas emociones positivas y además descubrimos nuevos aspectos que habíamos pasado por alto. Así que, según estos hallazgos, podríamos concluir que el rewatching es una gran propuesta de ocio", explica Calderero, que añade que apostar por ver una reposición elimina el dilema -a veces estresante- de tener que elegir entre cientos de alternativas de entretenimiento que -por mucho que contemos con recomendaciones de amigos o de la crítica especializada- no siempre resultan de nuestro agrado.

Si las ventajas son claras para los espectadores, no digamos ya para las plataformas y cadenas. Para estas últimas, especialmente las gratuitas, emitir reposiciones "es menos costoso que un contenido de estreno, tiene más garantías de concentrar audiencia y permite o bien rellenar huecos de la parrilla en horarios poco populares, o engrosar las parrillas de las TDT", recuerda Elena Neira, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Y dentro de las series, las sitcoms o comedias de situación son las reinas de las reposiciones. Así lo reflejan las cifras de negocio: el grupo NBCUniversal pagó 500 millones de dólares por los derechos de "The Office" durante cinco años, y WarnerMedia desembolsó 425 millones para explotar "Friends", también durante cinco años.

Para muchos espectadores, revisionar series sigue siendo un placer culpable, pero está claro que las televisiones no tienen ningún problema en emitirlas.