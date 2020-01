Fallece a los 88 años John Baldessari, referente del arte conceptual

John Baldessari alimentó la creatividad mediante el lenguaje, la performance y los comandos como alternativa al arte institucional. El pasado día 2 se marchaba de este mundo a los 88 años de edad, según ha anunciado The New Hork Times.



Baldessari es considerado uno de los referentes del arte conceptual. Incluso llegó en los 70 a hacerle un funeral a sus propios cuadros para, acto inmediato, incendiarlos.

En la web del MoMA, recuerdan su obra "I will not make any more boring art" (No haré más arte aburrida). La pieza fue creada en el Colegio de Arte y Diseño de Nueva Escocia en Estados Unidos.

Baldessari pidió en 1971 a estudiantes voluntarios que llenaran las paredes de la galería con dicha frase, como si fuera un castigo. Los propios estudiantes realizaron la obra sin ser supervisados. De esta manera, Baldessari invitaba a reflexionar sobre el rol del artista y la cuestión de autoría.