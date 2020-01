- Imagino que no estará de acuerdo con la frase, un tanto machista, de que "la traducción es como una mujer, o muy fiel o muy hermosa".

-Para mí la belleza, de una mujer, de un hombre, o de un libro, tiene más que ver con los valores íntimos que con rasgos superficiales. Esa frase se acuñó en el siglo XVIII, cuando a los franceses les dio por traducir libros y adaptarlos a los gustos cortesanos. Ya nadie traduce de esa manera. Pero como dije, para mí la belleza es algo profundo, íntimo y, por lo tanto, es esencial y parte inseparable de una obra de arte. Un libro, si está escrito con talento artístico, no se puede traducir prescindiendo de su belleza. No es posible elegir. Y si se hace, para mí es un fracaso. No le veo sentido a leer, por ejemplo, poemas traducidos en los que solo se atiende al significado de los poemas.

- ¿Las editoriales suelen tener correctores para la traducción?

-Efectivamente. Las traducciones se corrigen, igual que los originales, y un buen corrector puede detectar errores y salvar un libro, además de homogeneizar y pulir distintos aspectos. Eso sí, el corrector ha de ser tan respetuoso con el traductor como lo sería con el autor, o incluso más, porque el traductor, al fin y al cabo, se limita, en principio, a seguir los pasos del autor y su margen de maniobra es limitado. Lo normal, por mi experiencia, es que el corrector le pase el texto con las correcciones marcadas al traductor para que este pueda dar su opinión final.

- Los calcos o falsos amigos del inglés (como "constipated", estreñido; "compromise", transigir, o "premises", instalaciones) habrán dado para más de un equívoco gracioso.

-Seguro que sí. Recuerdo en uno de los cuentos que hemos traducido en el taller, no diré cuál, en el que se hablaba de unas flores que estaban sobre el "mantelpiece". Cuando ya el libro estaba publicado, me dio por leer el cuento y no sé cómo me di cuenta de que lo habíamos traducido por "mantel". No sé cómo se nos escapó, porque éramos muchos, pero era una frase complicada y nos detuvimos demasiado en otros aspectos, lo que hizo que se nos pasara por completo que "mantelpiece" no es un trozo de mantel, ni nada por el estilo, sino la repisa de la chimenea.