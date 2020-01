El nuevo año llega a Galicia con cielos despejados y temperaturas suaves

Galicia recibió al nuevo año con cielos despejados y temperaturas suaves, debido a que las altas presiones dominaron de nuevo la situación, aunque en puntos del interior se repitieron las nieblas persistentes. Así, en Vigo, el paseo de Samil se llenó ayer de transeúntes, que festejaron el primer día de año paseando a la orilla del mar y los más osados, se dieron el primer chapuzón del 2020. La temperatura máxima más alta se registró en Lalín, donde los termómetros marcaron 16.9 grados centígrados a las dos de la tarde. Por otra parte, el récord de mínima se obtuvo en Calvos, donde se alcanzaron los 7.2º bajo cero a las 07.20 horas.



Sin embargo, la situación anticiclónica que está marcando estas fiestas navideñas perderá fuerza hoy con la llegada desde el Atlántico de una borrasca no muy activa que hará que regresen las nubes, que dejarán precipitaciones en la mitad occidental de la comunidad a partir de la tarde, según las predicciones de Meteogalicia.

Las temperaturas, sin embargo, continuarán siendo similares a las de jornadas anteriores, con máximas que podrían alcanzar los 15 grados centígrados en Pontevedra, mientras que las mínimas se suavizarán, no bajando del grado centígrado en Lugo y situándose en los 8º C en Vigo.

Para mañana, se prevé que un frente frío poco activo cruce la comunidad. De esta forma, los cielos estarán cubiertos con precipitaciones débiles, con la apertura de tímidos claros con el avance del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que los niveles máximos no sufrirán cambios significativos. Así, las mínimas rondarán los 10º C en Vigo y Pontevedra, mientras que las máximas alcanzarán los 15º C en la zona de las Rías Baixas.

Sin embargo, a partir del sábado se espera de nuevo, tiempo soleado en toda la comunidad, que, según las previsiones a medio plazo de Meteogalicia, podría mantenerse hasta la esperada noche de Reyes, por lo que, de cumplirse el pronóstico, las cabalgatas podrán hacer las delicias de los pequeños de la casa.

El sábado, las altas presiones volverán a situarse al norte de la península, por lo que la estabilidad irá en aumento. De esta forma, el día comenzará con nubes bajas y nieblas que irán desapareciendo a medida que avance la mañana. A partir del mediodía, el cielo estará en general poco nublado o despejado, a excepción de algunos puntos del interior, donde las nieblas serán particularmente persistentes.

Según los pronósticos a medio plazo de Meteogalicia, la estabilidad atmosférica continuará también el domingo, día 5, en la zona de las Rías Baixas, donde los cielos estarán despejados. Según estas previsiones, los niveles máximos alcanzarán los 14º C en ciudades como Vigo, donde las mínimas no caerán por debajo de los 8º C. Esta bonanza atmosférica se repetirá también el día de Reyes.