Iago, el primer gallego en la provincia más vieja

El primer bebé del año nuevo en Galicia nació 15 minutos después de las campanadas, en Ourense, en la provincia con la edad media más elevada de España -por encima de los 50 años-, y en un hospital de comarca, donde el rural predomina sobre el medio urbano. Iago Fernández Dasilva vino al mundo a las 0.15 horas del primer día de enero, con 2,845 kilos de peso. Su madre Elena Dasilva es enfermera y verinesa. Trabajó en el hospital comarcal de Verín, donde el cierre del paritorio y las urgencias pediátricas el 1 de diciembre suscitó un clamor social que continúa. Ella, que reside en O Barco junto a su pareja Roberto Fernández, de 38 años -conductor de ambulancias-, se muestra en contra del recorte del servicio. "Son de Verín e paréceme fatal o que pasa co hospital". La madre destaca la buena atención del personal sanitario en el centro público de O Barco.



Elena es primeriza a los 34 años, por encima de la edad media de las progenitoras en Ourense -32,37 año- y de los casos en que el bebé es el primer hijo (31,46). El año pasado se registraron 1.238 alumbramientos en los hospitales públicos de la provincia: el CHUO -en la ciudad-, O Barco de Valdeorras y Verín hasta que el 1 de diciembre se canceló el servicio por orden del Sergas, despertando la indignación social. La natalidad en una provincia donde por cada alumbramiento se producen 3,5 entierros ha caído un 30% en los diez años, desde los 1.752 partos de 2009. Entonces se registraban una media de 4,8 cada día. En 2017 la frecuencia bajó por primera vez de 4 y en la actualidad el dato se sitúa en 3,4. Hasta el 31 de diciembre hubo 26 partos de gemelos. El último pequeño de 2019 en Ourense fue Mara, una niña de 2,5 kilos.

Elena salió de cuentas el día 28 de diciembre. "Estaba esperando a ver cando se decidía a vir. Xa estivera pola mañá no hospital facendo o rexistro, con algo de dor, pero a cousa aínda ía lenta. Creo que foi a viaxe en coche, porque xa comezaron moitas contraccións", recuerda. Era posible que su hijo llegara en el cambio de año, aunque ella hubiera preferido pasar desapercibida."Todo o mundo me dicía que a ver se vai ser o primeiro e eu: espero que non porque non me apetecía, pero é o que toca". No tuvo tiempo para las uvas ni para celebrar las campanadas. "Primero estaba empuxando, e despois tan agotada que xa nada".

Iago se adelantó una hora al segundo ourensano del año. También él simboliza la brecha de servicios entre el rural y la capital. Eva Saborido (34 años) salía de cuentas el 15 de enero, pero mientras se disponía a tomar la carne en la cena de Fin de año notó molestias, la barriga dura y que algo se anticipaba. Leo quería llegar ya. Bruno Blanco (35 años), el padre, se puso al volante. Recorrieron los más de 20 kilómetros entre Xinzo y Ourense por la autovía A-52. La cena de Nochevieja quedó interrumpida para celebrar la entrada de 2020 de la mejor manera, con la llegada de Leo, el segundo hijo de la pareja (tienen otro de 3 años y 9 meses). El pequeño nació a la 1.17 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), con 3,32 kilos.

Ellos han experimentado cómo se sentirán los padres de Verín que deban echarse a la carretera para dar a luz en Ourense, a una distancia de entre 70 y 120 kilómetros de casa, tras el cierre del paritorio comarcal que entró en vigor hace justo un mes, el 1 de diciembre. "Vas nervioso porque tes que chegar, pero coa impotencia de que non podes correr. Eu intentaba ir tranquilizándoa", recuerda Bruno sobre el viaje. "Eu estou en contra do peche do paridoiro de Verín, non o vexo normal. Onde haxa un hospital debería haber un paridoiro. Nós temos 20 minutos pero desde Verín son máis de 40 e desde os arredores, unha hora. É un momento de moito nerviosismo e adrenalina e o que queres é chegar", indica.

Más baja paternal por una hora

Bruno es uno de los padres varones que disfrutará, por una diferencia de poco más de una hora, de cuatro semanas más de permiso que los progenitores de 2019. "Todo o que sexa poder disfrutar do teu fillo cando é pequeno é positivo. Co outro neno era autónomo e só tiven 13 días. Agradécese moito poder botar agora 12 semanas co pequeno".