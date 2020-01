Una familia abonada al 1

Si tenían alguna duda sobre qué número jugar al sorteo del Niño, sus dudas se despejaron ayer. "La niña nació a las 1.11 horas, estamos en la habitación 11, los padrinos tuvieron a una hija el 1 y a otro el 11. Así que no nos queda más remedio que jugar en la Lotería de Reyes. "Nos toca seguro", bromeaban los padres de Yisela, la primera bebé nacida en 2020 en Vigo.



La pequeña, que pesó 3,670 kilos, llegó al mundo por parto natural tras casi veinte horas de espera. "Llegamos aquí a las 7 de la mañana del martes y la niña no nació hasta la 1 del día siguiente; se nos hizo eterno", recordaba su mamá, María del Mar. El nombre de la recién nacida fue elegida por su hermana, pero con el total beneplácito de los progenitores. "Era Yisela o Eric, no sé dónde los vio o qué significaban pero ella lo quiso así", añadía.

La bebé más adelantada del Álvaro Cunqueiro lo fue también a la hora de nacer, y es que su nacimiento estaba previsto para el día de hoy. "Quiso venir con la uvas", relataban. Si bien la mamá no pudo estar pendiente de las campanadas, el personal del Cunqueiro sí ofreció al padre el kit de Fin de Año. "Pude tomar las uvas y una copita gracias a las enfermera, que iban corriendo de un lado para otro y me trajeron todo", aplaudía.

Sobre su estancia en el hospital, la madre de Yisela, tras recordar su experiencia en el Xeral, reconoce que en el Cunqueiro, la atención es "más personalizada". Allá las habitaciones eran de dos, aquí no, tienes baño para los ejercicios con la pelota, ducharte, estás diferente". Sobre la experiencia del parto, sí discrepa. "Si la primera vez hubiese sido como esta, creo que ya no hubiera ido a por el segundo" ,ríe.