El cómico, músico y escritor británico Neil Innes, conocido como el "séptimo" Monty Python por sus asiduas colaboraciones con el grupo de cómicos, falleció el pasado domingo de manera inesperada por causas naturales a los 75 años, según confirmó el lunes su agente, Nigel Morton.

El guionista y cantante del grupo Rutless colaboró, en 1974, en la serie final para televisión de los Pythons tras la marcha temporal de John Cleese.

Entre sus contribuciones para el popular grupo, Innes escribió canciones para la cinta "Monty Python And The Holy Grail" ("Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores"), colaboró en "Monty Python's Life of Brian " ("La Vida de Brian") y participó en la gira por el Reino Unido y Canadá.

Tras anunciar su fallecimiento con "gran tristeza", un portavoz de la familia de Innes indicó hoy a los medios locales que el cómico no padecía ninguna enfermedad y que su muerte había sido inesperada.

"Hemos perdido un alma bella, amable y gentil, cuya música y canciones tocaron el corazón de todo el mundo y cuyo intelecto y búsqueda de la verdad nos inspiraron a todos", subraya la nota.

El mismo comunicado agrega que Innes había muerto "por causas naturales de forma inesperada y sin dolor".

Nacido en Essex (Inglaterra) en 1944, creció entre Alemania y el Reino Unido y estudió Arte Dramático.

Se le apodó como el "séptimo Monty Phyton" por sus colaboraciones con "sketches" para el grupo, películas y canciones.

Cuando desaparecieron, el artista se unió a Eric Idle en la nueva serie "Rutland Weekend Television", donde nacía su banda The Rutles, que parodiaba a los Beatles y en la que él interpretaba al personaje de Ron Nasty, que se basaba en John Lennon.