La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró ayer que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid y señaló que no es "real" la alarma de salud pública, ya que Madrid "está haciendo las cosas correctamente". Así lo manifestó en la Cadena Ser donde defendió que Madrid tiende hacia el grupo de ciudades "cada vez más verdes y limpias". "Nadie ha muerto tampoco de esto", aseguró Ayuso, que añadió que no quiere "que se cree una alarma de salud pública, porque no la hay".