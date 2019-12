Las televisiones recurren a sus rostros más populares para dar las Campanadas

Los rostros más populares de este 2019 serán los encargados de dar las Campanadas de fin de año el martes, así como de dar la bienvenida a 2020 desde la tradicional Puerta del Sol de Madrid y otros enclaves de la geografía española. En La 1 de Televisión Española, los presentadores Anne Igartiburu y Roberto Leal volverán a ponerse al frente de la retransmisión de las Campanadas y darán la bienvenida a 2020. En el caso de Leal se trata de su segunda ocasión desde la Puerta del Sol de Madrid junto a Igartiburu, que cumplirá quince años consecutivos en esta cita.



Mediaset España opta este año por los presentadores Jesús Vázquez y Paz Padilla, quienes estarán al frente de la retransmisión de las tradicionales Campanadas de Fin de Año el 31 de diciembre, en simulcast, para todos los canales del grupo de comunicación. Guadalupe (Cáceres) será el mágico lugar desde el que Padilla y Vázquez den la bienvenida al 2020.

En Atresmedia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten por cuarto año consecutivo como presentadores de las Campanadas en Antena 3. El cocinero y la presentadora despidieron el año en la cadena de televisión en 2016, 2017 y 2018. "Estar en todos los hogares de España en esa noche tan especial es un sueño hecho realidad. Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Que cada año nos acompañe más gente es todo un orgullo", asegura Pedroche. Por su parte, Alberto Chicote declara que "dar las Campanadas en Antena 3 es una oportunidad para formar parte de un evento tan arraigado" en la televisión "como la entrada en el nuevo año". "Acompañar a los espectadores en la entrada del nuevo año es una de las cosas que más me gusta hacer. Es un momento de ilusión y esperanza para todos", señala.

Cristina Pardo e Iñaki López se vuelven a poner al frente de las Campanadas de La Sexta. La pareja se tomará las uvas con los espectadores por tercer año consecutivo, y se convierte en los presentadores que más veces han repetido esta labor en la cadena.

Gayoso, un año más

La TVG encomienda las uvas, un año más, a Xosé Ramón Gayoso, el presentador que más Nocheviejas ha conducido en la televisión española (35). Este año estará acompañado por los extriunfitos Roi y Sabela, que conducirán la gala de Fin de Año de la cadena.