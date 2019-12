Sentidiño, palabra galega do ano

Sentidiño é a Palabra do Ano 2019. Así o determinou a elección virtual pública promovida polo Portal das Palabras, a web de divulgación do léxico galego da Real Academia Galega e a Fundación Barrié. O termo máis votado polas persoas que participaron na escolla constitúe unha forma de noso de denominar o sentido común, un antídoto eficaz para moitas das preocupacións sociais que adoitan reflectirse nesta iniciativa que conecta a lingua coa actualidade.

Feminicidio foi a segunda palabra máis votada nun ano no que as rúas volveron encherse de voces contra a violencia de xénero e narcosubmarino, apenas semanas despois de irromper na linguaxe cotiá de Galicia, acadou o terceiro posto. Seguíronlles, por esta orde, quecemento global, ecocidio e negociación, os outros termos que foran finalistas tras unha recollida de propostas entre o público, que deixou un regueiro de suxestións nas que a reivindicación da igualdade de xénero e da xestión sostible dos recursos naturais compartiu protagonismo coa actualidade política local e global.

Sentidiño acaparou o 51% dos votos emitidos, feminicidio conseguiu preto do 20% e narcosubmarino rozou o 15% e quecemento global sumou o 8%.

O Portal das Palabras é un proxecto da Real Academia Galega e a Fundación Barrié para a divulgación do léxico da nosa lingua. Cada semana, desde esta plataforma ambas as institucións ofrecen xogos, vídeos e outros contidos divulgativos que conectan o léxico galego coa realidade cotiá e a actualidade dun xeito ameno. A palabra do día é outra das seccións deste espazo aberto ao diálogo coas persoas usuarias.

Desde 2014 convida ademais a todas as persoas que o desexen a participar na elección da Palabra do Ano. Nas edicións anteriores gañaron deseucaliptización (2018), afouteza (2017), irmandade (2016) -cadrando co centenario das Irmandades da Fala-, refuxiado/a (2015) e corrupción (2014). O traballo conxunto entre a RAG e a Fundación Barrié permitiu levar a cabo as últimas actualizacións do Dicionario da Academia, que fan posible un uso máis personalizado e interactivo, e o desenvolvemento de aplicacións para empregalo desde teléfonos móbiles e tabletas con sistemas iOS e Android.

Víctor Freixanes

O presidente da RAG, Víctor Fernández Freixanes, asegura que a elección de sentidiño representa unha invitación a pararse a pensar", debido "á situación que vive a sociedade".

"Nos tempos que anda todo como un pouco axitado, igual non é unha mala recomendación. A min gústame a palabra, que ademais está profundamente enraizada na cultura popular", sostén Fernández Freixanes e tras coñecerse que o termo sentidiño impúxose ante os outros finalistas cun 51 % dos votos.

Esta palabra galega que fai referencia ao sentido común foi elixida, apunta o presidente, como "unha proposta de futuro" que indica que "as cousas hai que facelas de verdade, con democracia, escoitando a os demais e sabendo que a vida vaise construíndo a base de xuntar vontades e esforzos".

Ademais, o presidente da RAG destaca que moitas veces identifícase o sufixo -iño como un diminutivo y "non é certo", pois "significa moitas cousas en galego".

"Cando Rosa lía de Castro di aquelo de 'miña casiña, meu lar' non está falando dunha casa pequena, está falando de algo afectivo, case dunha cousa grande", aclara.