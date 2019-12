O escritor Xavier Castro vai presentar o día 30 de decembro o seu último libro Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá de Galicia. Séculos XIX e XX, Editorial Galaxia, ás 19:30 horas no Vitruvia. Unha obra que relata, con amenidade, interesantes cuestións sobre a historia cultural do viño en Galicia, a que o autor adicou cinco anos de traballo.