Sentidiño, palabra do ano 2019 en Galicia

Sentidiño foi elixida Palabra do ano 2019 en Galicia, determinado polo voto virtual público promovido polo Portal das Palabras, a web de difusión do léxico galego da Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié.

Segundo a RAG, o segundo clasificado foi a palabra feminicidio e o terceiro, narcosubmarino; mentres foron seguidos, nesta orde, por quecemento global, ecocidio e negociación, os outros termos que se converteron en finalistas.

Sentidiño, unha das formas de chamar ao sentido común, acodou o 51% dos votos emitidos; feminicidio, un 20%; narcosubmarino, o 15%; quecemento global sumou o 8%; ecocidio un 5% e negociación, 1%.

A palabra gañadora deriva do significado, que á súa vez se orixina na fundamentación do participio pasado do verbo sentir e o significado do termo gañador refírese á capacidade mental para actuar de forma razoable e correcta.

O aspecto "interesante", subliña a RAG, é o papel do sufixo derivado –iño, que neste caso non lle dá á nova palabra o matiz habitual de menor, senón o de "calidade sensible", a miúdo expresando tamén certo complicidade coa persoa con quen se fala.