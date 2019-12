Juanma Castaño: "A veces las redes sociales me hacen sentirme lo peor del mundo"

En su lema de WhatsApp, completado con emoticonos, dice: "Soy un partidazo". Es una alusión rumbosa a su programa deportivo en la COPE. Pero existe también una literalidad: Juan Manuel Castaño (Gijón, 1977) se ha convertido en una fuente de riqueza para su emisora. En el feroz mercado de la radio nocturna, este periodista ha batido por primera vez en audiencia a "El Larguero" de la SER, según el último EGM. No ocurría desde los tiempos de José María García, cuando la radio se escuchaba a través de aparatosos transistores.



-Decía el otro día en su programa que no se le puede subir a la cabeza el liderazgo porque lleva 25 años recibiendo palos.

-No sé si son 25 años, pero desde que aparecieron las redes sociales sí estoy muy acostumbrado a recibir todo tipo de críticas y hasta improperios, con lo cual ya no existe el riesgo de que se te suba nada a la cabeza. En realidad, lo que tienes que hacer es ganar en autoestima, porque muchas veces te hacen sentir lo peor del mundo al acabar el programa.

-¿Deseaba mucho este liderazgo?

-Desde luego, trabajamos para esto, para que cada vez nos escuche más gente. Pero no afecta en nada a la forma de afrontar el programa y las ganas de trabajar. Siguen siendo las mismas.

-Le han enmarcado la gráfica de la EGM.

-Es cosa del equipo, no mía. Es un gráfico que pasa a la historia y lo hemos colgado en la redacción.

-En una franja tan competitiva ha logrado aumentar la audiencia en un 46% en un año. ¿Cómo?

-Muchas veces solo puedes crecer con lo que pierden los demás. Si están bajando tus rivales, tienes que tratar de atrapar esos oyentes. Aunque pienso que para seguir creciendo tenemos que captar audiencia de otros soportes de esa hora como es la televisión, las plataformas. De paso, se trata de demostrar que la radio no es algo antiguo sino que mantiene la esencia del viejo periodismo y une lo nuevo del entretenimiento que puede aportar un medio de comunicación.

-La radio aguanta muy bien los nuevos tiempos.

-Asociamos radio al viejo aparato, el antiguo transistor de toda la vida, y la radio ya no es eso. La gente la escucha generalmente a través del teléfono móvil, con lo cual todo el mundo lleva una radio encima. Supone un gran avance, porque luego la gente escucha el programa a la carta: o en la web, o en las aplicaciones, en iTunes? Hay muchas maneras.

-¿Cómo dibujó el programa cuando arrancó en el 2016?

- Ya había un trabajo hecho, con lo cual yo tengo que agradecer que llegué a un lugar donde ya había una estructura montada, creada por el equipo de deportes de la COPE que habíamos venido de la SER. O sea, no tengo todo el mérito. ¿Cuál fue mi aportación? Lo que yo quise fue hacer un programa que no fuera el típico programa nocturno. Que fuera un poco más atemporal en el día, para escuchar a cualquier hora, sin ese tono íntimo de la noche.

-¿Las tertulias han suplantado el racionamiento drástico que existe de protagonistas?

-La tertulia ha sido la supervivencia. Si no hay para comer carne, tendremos que subirnos al árbol a recoger cocos. Es así. No nos queda otra. Es una situación que hace unos años era impensable y ahora muchas veces tenemos que hacer un programa sin ni siquiera una entrevista.

-En antena tiene con Lama unos piques frecuentes. ¿Forma parte del espectáculo? ¿Está guionizado?

-Uno: forma parte del espectáculo. Dos: no está guionizado. O sea, cuando discuto con Lama discuto de verdad, pero sé que nunca voy a acabar mal. Lama tiene una personalidad muy fuerte y arrolladora. Y yo no me callo. A veces chocan dos trenes, pero no está preparado. Yo no hablo antes del programa con Lama y le digo: "oye, yo voy a defender esta postura, defiende tú la otra para montar un pollo". Jamás hemos hecho eso. Además, eso mataría la radio. Si hubiera un guion de algo así, estaríamos engañando al oyente.

-¿Es errónea la percepción de que Florentino Pérez controla el ecosistema mediático de Madrid?

-Mire, el único programa al que Florentino no ha ido en los últimos tres años es a "El Partidazo". No debe tener pues mucho mando sobre nosotros. No soy capaz de convencerle de que venga desde que lo hago yo.

-Tengo entendido que uno de sus momentos más bajos en esta etapa fue cuando Isco le acusó de hacer periodismo basura por Twitter.

-Sí, porque me supuso una presión añadida. El hecho de ponerte a una parte de la afición del Madrid en contra y hacerlo además a través de un audio absolutamente manipulado por parte de Real Madrid TV me supuso un buen disgusto. Creía que era una situación injusta. Luego me encargué de aclarar, pero ya era tarde. Cuando tratas de limpiar todo el chapapote que hay en el océano, da igual que saques paladas que siempre va a quedar el agua negra.

-Alrededor del referendum catalán del 1-O se le escucharon bastantes opiniones de corte político. No sé si ahora considera que fueron adecuadas para un programa deportivo.

-A veces tienes que mojarte. Pero es cierto que tienes quizá que dejar pasar el tiempo y ver las cosas con más perspectiva. Dejé de meterme en esas historias, ¿sabes? Es una cosa que ahora lo miro de otra forma. Pienso que en nuestro programa hay muchas sensibilidades. Muchas. Yo creo que "El Partidazo" lo escucha gente que durante el día escucha otras emisoras y que viene porque le gusta como hacemos el deporte, con lo cual en eso sí que he aprendido que tengo que hablarle a personas de todas las sensibilidades. Y a veces metiéndote en política estás espantando a un determinado grupo.